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Мир

"Два в одном": в США родилась черепаха-мутант

черепахи, пресмыкающиеся, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:54 Фото: pexels
В американском штате Массачусетс ветеринары наблюдают за необычным детенышем черепахи – у него две головы, сообщает Zakon.kz.

Черепаху весом всего 5,2 грамма обнаружили на охраняемой территории в городе Уэллфлит на мысе Кейп-Код. Ее передали специалистам Cape Wildlife Center.

Редкая особенность, при которой у животного формируются две головы, называется бицефалией. В центре рассказали, что за последние пять лет им довелось увидеть всего двух подобных черепах.

Сейчас ветеринары внимательно следят за состоянием детеныша, наблюдая за его аппетитом, ростом и поведением. Специалисты также хотят понять, как две головы и тела животного координируют работу друг с другом.

"Насколько я слышал от ветеринарной команды, они ведут себя нормально, и обе стороны выглядят хорошо", – уточнил генеральный директор New England Wildlife Centers Зак Мерц.

Речь идет о ромбовидной черепахе – виде, который в Массачусетсе считается находящимся под угрозой исчезновения.

"Мы с нетерпением ждем возможности узнать все об этих двух маленьких черепахах", – добавил Мерц.

Немного ранее мы писали о том, что в США нашли Рапунцель среди лошадей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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