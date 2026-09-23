"Два в одном": в США родилась черепаха-мутант

В американском штате Массачусетс ветеринары наблюдают за необычным детенышем черепахи – у него две головы, сообщает Zakon.kz.

Черепаху весом всего 5,2 грамма обнаружили на охраняемой территории в городе Уэллфлит на мысе Кейп-Код. Ее передали специалистам Cape Wildlife Center.

Редкая особенность, при которой у животного формируются две головы, называется бицефалией. В центре рассказали, что за последние пять лет им довелось увидеть всего двух подобных черепах.

Сейчас ветеринары внимательно следят за состоянием детеныша, наблюдая за его аппетитом, ростом и поведением. Специалисты также хотят понять, как две головы и тела животного координируют работу друг с другом.

"Насколько я слышал от ветеринарной команды, они ведут себя нормально, и обе стороны выглядят хорошо", – уточнил генеральный директор New England Wildlife Centers Зак Мерц.

Речь идет о ромбовидной черепахе – виде, который в Массачусетсе считается находящимся под угрозой исчезновения.

"Мы с нетерпением ждем возможности узнать все об этих двух маленьких черепахах", – добавил Мерц.

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