"Рапунцель среди лошадей": в США нашли обладательницу самого длинного хвоста в мире

Лошадь по кличке Дженни из американского штата Огайо попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычно длинному хвосту. Его длина составляет 412,62 сантиметра – почти как длина автомобиля Volkswagen Beetle, сообщает Zakon.kz.

Рекорд официально зарегистрировали 25 июля 2026 года. Дженни принадлежит американкам Маккензи Лоу и Рэйчел Эстес и живет в конной школе в городе Спринг-Вэлли.

Хвост лошади отращивали и тщательно ухаживали за ним в течение семи лет. При этом нынешний результат почти на 32 сантиметра превышает предыдущий рекорд, установленный в 2007 году кобылой JJS Summer Breeze. Ее хвост тогда измерили на отметке 381 сантиметр.





По словам Маккензи Лоу, до того как Дженни попала к ней, лошадь однажды полностью вырвала себе хвост. К моменту покупки он уже касался земли, но еще не был таким длинным.

Дженни относится к породе американская верховая лошадь, представители которой известны длинными и пышными хвостами. Хозяйки решили не укорачивать его и со временем заметили, что он продолжает расти. Тогда они решили попытаться установить мировой рекорд.

Уход за рекордным хвостом занимает несколько часов. Его моют и сушат примерно раз в месяц, после чего заплетают, чтобы защитить от повреждений. В среднем вся процедура – от мытья и кондиционирования до распутывания и повторного плетения – занимает четыре-пять часов.

Во время долгих процедур лошадь иногда начинает проявлять нетерпение, но лакомства помогают ей спокойно дождаться окончания ухода.

Чтобы Дженни и другие лошади случайно не наступили на хвост, его заплетают и помещают в специальный чехол.

16 сентября книга рекордов Гиннесса объявила новых обладателей титулов самого высокого и самого маленького коня в мире. Так, четырехлетний шотландский шайр по кличке Хьюго (Hugo) достигает 199 сантиметров в холке. Вес животного составляет около 890 килограммов – примерно столько же весят два рояля. Параллельно книга зафиксировала и нового обладателя противоположного титула – самого маленького живого коня. Им стал немецкий пони по кличке Пумукель (Pumuckel), рост которого составляет всего 52,6 сантиметра в холке.