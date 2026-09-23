#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.85
513.46
5.31
Мир

"Рапунцель среди лошадей": в США нашли обладательницу самого длинного хвоста в мире

лошадь с хозяйкой, ранчо, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:17 Фото: guinnessworldrecords.com
Лошадь по кличке Дженни из американского штата Огайо попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычно длинному хвосту. Его длина составляет 412,62 сантиметра – почти как длина автомобиля Volkswagen Beetle, сообщает Zakon.kz.

Рекорд официально зарегистрировали 25 июля 2026 года. Дженни принадлежит американкам Маккензи Лоу и Рэйчел Эстес и живет в конной школе в городе Спринг-Вэлли.

Хвост лошади отращивали и тщательно ухаживали за ним в течение семи лет. При этом нынешний результат почти на 32 сантиметра превышает предыдущий рекорд, установленный в 2007 году кобылой JJS Summer Breeze. Ее хвост тогда измерили на отметке 381 сантиметр.

лошадь, хвост, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:17

Фото: guinnessworldrecords.com


По словам Маккензи Лоу, до того как Дженни попала к ней, лошадь однажды полностью вырвала себе хвост. К моменту покупки он уже касался земли, но еще не был таким длинным.

Дженни относится к породе американская верховая лошадь, представители которой известны длинными и пышными хвостами. Хозяйки решили не укорачивать его и со временем заметили, что он продолжает расти. Тогда они решили попытаться установить мировой рекорд.

лошадь с хозяйкой, ранчо, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:17

Фото: guinnessworldrecords.com

Уход за рекордным хвостом занимает несколько часов. Его моют и сушат примерно раз в месяц, после чего заплетают, чтобы защитить от повреждений. В среднем вся процедура – от мытья и кондиционирования до распутывания и повторного плетения – занимает четыре-пять часов.

лошадь с хозяйками, ранчо, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:17

Фото: guinnessworldrecords.com

Во время долгих процедур лошадь иногда начинает проявлять нетерпение, но лакомства помогают ей спокойно дождаться окончания ухода.

Чтобы Дженни и другие лошади случайно не наступили на хвост, его заплетают и помещают в специальный чехол.

16 сентября книга рекордов Гиннесса объявила новых обладателей титулов самого высокого и самого маленького коня в мире. Так, четырехлетний шотландский шайр по кличке Хьюго (Hugo) достигает 199 сантиметров в холке. Вес животного составляет около 890 килограммов – примерно столько же весят два рояля. Параллельно книга зафиксировала и нового обладателя противоположного титула – самого маленького живого коня. Им стал немецкий пони по кличке Пумукель (Pumuckel), рост которого составляет всего 52,6 сантиметра в холке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
В США обнаружили кота с самым длинным хвостом в мире
04:40, 28 марта 2025
Кот с самым длинным хвостом в мире живет в США
терапевтическая лошадь попала в Книгу рекордов Гиннеса
20:09, 28 ноября 2025
Крохотная лошадь-терапевт из Германии попала в Книгу рекордов Гиннесса
Кот по кличке Тоби из штата Мичиган
07:39, 01 июля 2026
Кот родился с 28 пальцами на лапах и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Судья поднимает руку Оразбеку Асылкулову на чемпионате Казахстана по боксу-2025
13:29, Сегодня
Оразбек Асылкулов получил первого соперника на Азиаде-2026
Юлия Путинцева
13:27, Сегодня
Стало известно, кто с кем сыграет в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг Казахстан - Испания
Артём Саркисян
13:26, Сегодня
Проигрыш трёхкратному чемпиону ОИ: Саркисян завоевал историческую "бронзу" на Азиаде
Адильбек Мусин перед стартом
13:25, Сегодня
Казахстанские пловцы не попали в призёры на стометровке баттерфляем на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: