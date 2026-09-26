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Мир

Подросткам ограничат TikTok двумя часами в день в одном из штатов США

подросток, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 09:56 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
TikTok согласился выплатить штату Алабама не менее $100 млн и ввести дополнительные ограничения для пользователей-подростков. Соглашение позволило компании избежать судебного разбирательства, которое должно было начаться 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Власти Алабамы называли это первым подобным урегулированием между TikTok и американским штатом в рамках разбирательств о влиянии соцсетей на подростков.

Согласно соглашению, для подростков установят лимит использования TikTok – два часа в сутки. Доступ к приложению ограничат с полуночи до 06:00, а уведомления будут отключаться в школьные часы. Компания также усилит проверку возраста, запретит подросткам фильтры для улучшения внешности и предложит им неперсонализированную ленту контента, пишет The Guardian.

TikTok выплатит Алабаме $100 млн. Общая сумма может вырасти до $300 млн, если еще 40 генеральных прокуроров штатов заключат аналогичные соглашения с компанией в установленный срок.

Алабама подала иск против TikTok и его материнской компании ByteDance в апреле 2025 года. Власти утверждали, что сервис вводил родителей в заблуждение относительно эффективности инструментов защиты детей и ограничения доступа несовершеннолетних к сексуальному и насильственному контенту.

В TikTok заявили, что безопасность подростков остается одним из приоритетов компании и что соглашение подтверждает намерение продолжать совершенствовать соответствующие меры защиты. Иски против TikTok по-прежнему рассматриваются более чем в десяти других штатах, включая Калифорнию и Нью-Йорк.

Ранее казахстанку наказали после прямого эфира в TikTok.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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