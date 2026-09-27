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Мир

Из-за пожара на борту самолет совершил вынужденную посадку во Франции

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 04:30 Фото: unsplash
Рейс Lufthansa из Франкфурта (Германия) в Лиссабон (Португалия) был перенаправлен во Францию из-за загоревшегося пауэрбанка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, инцидент произошел 26 сентября 2026 года. Airbus A321-200 с 198 пассажирами на борту направлялся в столицу Португалии, когда у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк.

"Экипаж немедленно поместил устройство в защитный чехол, специально предназначенный для литиевых батарей. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности пилот принял решение совершить посадку в Лионе, пассажиры продолжили полет 27 сентября после ночевки в отеле.

Отмечается, что с января авиакомпания запретила использование и зарядку внешних аккумуляторов на своих самолетах, хотя пассажирам разрешено провозить до двух таких устройств в салоне при соблюдении определенных условий безопасности.

Похожий инцидент произошел 25 сентября 2026 года на борту самолета Air Seoul, который готовился к вылету из аэропорта Инчхон в Дананг.

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Камила Салкымбаева
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