Из-за пожара на борту самолет совершил вынужденную посадку во Франции
Фото: unsplash
Рейс Lufthansa из Франкфурта (Германия) в Лиссабон (Португалия) был перенаправлен во Францию из-за загоревшегося пауэрбанка, сообщает Zakon.kz.
Как пишет NDTV, инцидент произошел 26 сентября 2026 года. Airbus A321-200 с 198 пассажирами на борту направлялся в столицу Португалии, когда у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк.
"Экипаж немедленно поместил устройство в защитный чехол, специально предназначенный для литиевых батарей. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.
В качестве меры предосторожности пилот принял решение совершить посадку в Лионе, пассажиры продолжили полет 27 сентября после ночевки в отеле.
Отмечается, что с января авиакомпания запретила использование и зарядку внешних аккумуляторов на своих самолетах, хотя пассажирам разрешено провозить до двух таких устройств в салоне при соблюдении определенных условий безопасности.
Похожий инцидент произошел 25 сентября 2026 года на борту самолета Air Seoul, который готовился к вылету из аэропорта Инчхон в Дананг.
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