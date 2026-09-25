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Мир

Самолет в Дананг загорелся перед вылетом – что произошло на борту

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 19:44 Фото: unsplash
На борту самолета Air Seoul, который готовился к вылету из аэропорта Инчхон в Дананг, произошел пожар. Предположительно, его причиной стал пауэрбанк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года агентство Yonhap, возгорание произошло около 21:00 24 сентября в сумке пассажира, находившейся под сиденьем в салоне самолета.

Инцидент произошел на борту рейса RS511 авиакомпании Air Seoul Inc., которая выполняет бюджетные авиаперевозки.

"Члены экипажа самостоятельно потушили пожар. На место прибыли пожарные, которые проверили состояние пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На борту находились 221 пассажир и семь членов экипажа.

Позже Air Seoul предоставила другой самолет. Он вылетел в Дананг с задержкой на два часа 50 минут.

Ранее мы писали о том, как иностранец отличился на борту самолета Москва – Астана.

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Канат Болысбек
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