Самолет в Дананг загорелся перед вылетом – что произошло на борту

На борту самолета Air Seoul, который готовился к вылету из аэропорта Инчхон в Дананг, произошел пожар. Предположительно, его причиной стал пауэрбанк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года агентство Yonhap, возгорание произошло около 21:00 24 сентября в сумке пассажира, находившейся под сиденьем в салоне самолета.

Инцидент произошел на борту рейса RS511 авиакомпании Air Seoul Inc., которая выполняет бюджетные авиаперевозки.

"Члены экипажа самостоятельно потушили пожар. На место прибыли пожарные, которые проверили состояние пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На борту находились 221 пассажир и семь членов экипажа.

Позже Air Seoul предоставила другой самолет. Он вылетел в Дананг с задержкой на два часа 50 минут.

Ранее мы писали о том, как иностранец отличился на борту самолета Москва – Астана.