Космический корабль Маска загорелся после исторического полета

Компания SpaceX впервые вывела космический корабль Starship на орбиту Земли и успешно доставила в космос 26 новейших спутников Starlink. Однако полет завершили раньше запланированного времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News, запуск состоялся с космодрома Starbase в Техасе. Starship должен был провести в космосе около 10 часов и совершить шесть витков вокруг Земли, однако примерно через три часа управления полетом приняли решение досрочно вернуть корабль в атмосферу. Он приводнился в Тихом океане к северу от Гавайев. При посадке Starship опрокинулся и загорелся.

A historic first for SpaceX as Starship splashes down in the Pacific after successfully reaching Earth's orbit for the first time. The spacecraft overcame an engine loss during ascent, reached orbit roughly 26 minutes after liftoff, and deployed 26 Starlink satellites before… pic.twitter.com/U2MXyheuqr — Bruce (@realPatriotBAC) September 28, 2026

Полет оказался под угрозой вскоре после старта: один из двигателей отключился раньше времени. Остальные системы продолжили работать штатно, и специалисты решили не прерывать миссию.

Во время полета Starship достиг расчетной орбитальной скорости около 28 тыс. км/ч. Из корабля поочередно вывели 26 спутников Starlink, после чего аппарат продолжил полет, прежде чем диспетчеры приняли решение о досрочном завершении миссии.

Это был 14-й полномасштабный запуск Starship с территории Техаса. Предыдущие испытания не позволяли кораблю совершить полный виток вокруг Земли и нередко заканчивались разрушением аппарата.

SpaceX разрабатывает Starship как полностью многоразовую ракетную систему. Компания рассчитывает использовать ее для доставки спутников на орбиту, а также в будущих миссиях к Луне и Марсу. Ракета должна стать одним из ключевых элементов лунной программы NASA Artemis.

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