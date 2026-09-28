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Мир

Космический корабль Маска загорелся после исторического полета

Космический корабль Маска загорелся после исторического полета, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 01:52 Фото: SpaceX
Компания SpaceX впервые вывела космический корабль Starship на орбиту Земли и успешно доставила в космос 26 новейших спутников Starlink. Однако полет завершили раньше запланированного времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News, запуск состоялся с космодрома Starbase в Техасе. Starship должен был провести в космосе около 10 часов и совершить шесть витков вокруг Земли, однако примерно через три часа управления полетом приняли решение досрочно вернуть корабль в атмосферу. Он приводнился в Тихом океане к северу от Гавайев. При посадке Starship опрокинулся и загорелся.

Полет оказался под угрозой вскоре после старта: один из двигателей отключился раньше времени. Остальные системы продолжили работать штатно, и специалисты решили не прерывать миссию.

Во время полета Starship достиг расчетной орбитальной скорости около 28 тыс. км/ч. Из корабля поочередно вывели 26 спутников Starlink, после чего аппарат продолжил полет, прежде чем диспетчеры приняли решение о досрочном завершении миссии.

Это был 14-й полномасштабный запуск Starship с территории Техаса. Предыдущие испытания не позволяли кораблю совершить полный виток вокруг Земли и нередко заканчивались разрушением аппарата.

SpaceX разрабатывает Starship как полностью многоразовую ракетную систему. Компания рассчитывает использовать ее для доставки спутников на орбиту, а также в будущих миссиях к Луне и Марсу. Ракета должна стать одним из ключевых элементов лунной программы NASA Artemis.

Ранее сообщалось, что появились кадры Солнца из космоса в день осеннего равноденствия.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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