"Фантастическое видео!": появились кадры Солнца из космоса в день осеннего равноденствия
Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
"23 сентября 2026 года в 03:05 (мск, или 05:05 по времени Астаны. – Прим. ред.) дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное – этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия!" – написал Олег Артемьев.
Он напомнил, что осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, ведь после перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли – ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна.
"Наверняка вам будет интересно узнать, что в некоторых странах дни равноденствия даже являются государственными праздниками, а в ряде других стран день весеннего равноденствия отмечается как начало нового года помимо общепринятого празднования 1 января. Так что с днем осеннего равноденствия вас и космического настроения на весь день", – заключил Олег Артемьев.
Снятые космонавтом кадры вызвали восторг у его подписчиков. Они поблагодарили Артемьева за то, что он делится такими красивыми и фантастическими видео:
- "Уау!"
- "Волшебно".
- "Завораживает!"
- "Очень красиво".
- "Безумно красиво".
- "Как же это красиво".
- "Всех с началом осени".
- "С днем равноденствия!"
- "Как красиво! Даже страшно!"
- "Спасибо, что показываете нам это явление".
- "Невероятный Олег. Прекрасный. Большое спасибо".
- "Как же красиво! С праздником! С новым годом! Загадываем желания!"
- "Какая красотища! Спасибо, что делитесь! Передавайте там привет космосу!"
- "Нереальная красота, словно кадры из другой галактики. Невозможно оторвать взгляд – настолько все завораживающе и фантастически!"
- "Фантастическое видео! Правда, я не поняла, как солнце перешло из северного полушария в южное, но восторг от красоты невероятной есть! Спасибо, Олег!"
- "Получается, это Новый год Южного полушария, то есть праздник весны. Сегодня на закате солнце было невероятного цвета – темно-оранжевого, красного и цвета корицы".
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