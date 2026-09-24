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Наука и технологии

"Фантастическое видео!": появились кадры Солнца из космоса в день осеннего равноденствия

космос, Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:20 Фото: Instagram/olegmks
Российский космонавт Олег Артемьев поделился кадрами Солнца, снятыми с борта Международной космической станции (МКС) накануне, 23 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

"23 сентября 2026 года в 03:05 (мск, или 05:05 по времени Астаны. – Прим. ред.) дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное – этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия!" – написал Олег Артемьев.

Он напомнил, что осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, ведь после перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли – ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна.

"Наверняка вам будет интересно узнать, что в некоторых странах дни равноденствия даже являются государственными праздниками, а в ряде других стран день весеннего равноденствия отмечается как начало нового года помимо общепринятого празднования 1 января. Так что с днем осеннего равноденствия вас и космического настроения на весь день", – заключил Олег Артемьев.

Снятые космонавтом кадры вызвали восторг у его подписчиков. Они поблагодарили Артемьева за то, что он делится такими красивыми и фантастическими видео:

  • "Уау!"
  • "Волшебно".
  • "Завораживает!"
  • "Очень красиво".
  • "Безумно красиво".
  • "Как же это красиво".
  • "Всех с началом осени".
  • "С днем равноденствия!"
  • "Как красиво! Даже страшно!"
  • "Спасибо, что показываете нам это явление".
  • "Невероятный Олег. Прекрасный. Большое спасибо".
  • "Как же красиво! С праздником! С новым годом! Загадываем желания!"
  • "Какая красотища! Спасибо, что делитесь! Передавайте там привет космосу!"
  • "Нереальная красота, словно кадры из другой галактики. Невозможно оторвать взгляд – настолько все завораживающе и фантастически!"
  • "Фантастическое видео! Правда, я не поняла, как солнце перешло из северного полушария в южное, но восторг от красоты невероятной есть! Спасибо, Олег!"
  • "Получается, это Новый год Южного полушария, то есть праздник весны. Сегодня на закате солнце было невероятного цвета – темно-оранжевого, красного и цвета корицы".

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:20
Казахстанцев снова порадовали из космоса

В июне Олег Артемьев показал с борта МКС легендарный объект из Казахстана, изменивший историю человечества.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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