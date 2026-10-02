Пилоту, напавшему на коллегу в Flydubai, накануне запретили полеты

До инцидента на борту рейса Flydubai, связанного с дракой пилотов, власти Омана запретили полеты пилоту, напавшему на коллегу, из-за его радикальных взглядов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal, в среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

В авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. В СМИ даже обсуждалось, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу.

"Второй пилот авиакомпании Flydubai, который нанес ножевое ранение своему капитану и заставил самолет рейса 1073 стремительно пикировать к земле, ранее был лишен права на полеты властями Омана из-за опасений, что он придерживается радикальных идеологических взглядов", – говорится в сообщении газеты.

По данным источников, пилот, гражданин Омана, несмотря на запрет, был принят на работу в авиакомпанию Flydubai. При этом в материале не уточняется, делился ли Оман с другими странами или авиакомпаниями опасениями относительно радикализации этого пилота.

Издание не уточняет, о каких конкретно радикальных взглядах пилота идет речь.

Ранее стало известно, что инцидент на борту FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов за восемь лет.