Мировые политики начали регистрировать свои голоса: зачем это делается

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала заявку в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) на регистрацию своего голоса в качестве товарного знака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет итальянское издание ANSA, глава итальянского правительства 5 октября 2026 года зарегистрировала в EUIPO четырехсекундную аудиозапись:

"Я – Джорджа Мелони".

Это сделано, чтобы защитить голос от возможного клонирования с помощью технологий искусственного интеллекта.

Как следует из информации на сайте EUIPO, заявка, поданная премьер-министром через римскую юридическую фирму и расположенную в регионе Марке компанию, специализирующуюся на защите интеллектуальной собственности, в настоящее время находится на рассмотрении.

Несколько месяцев назад аналогичный шаг предприняла итальянская певица Джузи Феррери. Издание отмечает, что это может стать массовым явлением особенно со стороны политиков, знаменитостей и бизнесменов.

OpenAI внедрит невидимые водяные знаки в тексты ChatGPT и Codex. Новая технология поможет определять, использовался ли искусственный интеллект при создании или обработке текста

