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Мир

Размером с мышь и длиной 10 см: ученые спасли самое тяжелое насекомое в мире и вернули его в дикую природу

ветапунги, насекомое, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:06 Фото: X/0xplanetearth
В Новой Зеландии ученые проделали большую работу и успешно восстановили популяцию ветапунги (Deinacrida heteracantha) – самого тяжелого насекомого на планете Земля, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего стоит рассказать, кто это. Ветапунги – гигантский вид нелетающих насекомых, вес которого может равняться массе мыши, длина тела достигает 10 см, а размах ног – до 20 см.

Известно, что к 1990-м годам вид почти исчез из-за потери природной среды и завезенных на архипелаг хищников.

После длительных исследований, как гласит публикация издания журнала New Zealand Journal of Zoology, ученые решили восстановить численность ветапунги.

Для этого они сформировали две новые колонии насекомых в зоопарках Butterfly Creek и Окленда. При этом из естественной среды обитания на острове отбирали не более дюжины особей за раз, чтобы не поставить популяцию под угрозу полного исчезновения.

Впоследствии две колонии дали десятки тысяч новых особей. В течение нескольких лет их постепенно выпускали обратно в дикую природу.

В итоге природоохранный статус насекомых изменили с "находящегося под угрозой исчезновения на национальном уровне" на "восстанавливающийся".

3 октября 2026 года сообщалось, что клопы добрались до поездов Великобритании: теперь там отменяют железнодорожные рейсы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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