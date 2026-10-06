Размером с мышь и длиной 10 см: ученые спасли самое тяжелое насекомое в мире и вернули его в дикую природу
Прежде всего стоит рассказать, кто это. Ветапунги – гигантский вид нелетающих насекомых, вес которого может равняться массе мыши, длина тела достигает 10 см, а размах ног – до 20 см.
Известно, что к 1990-м годам вид почти исчез из-за потери природной среды и завезенных на архипелаг хищников.
New Zealand's heaviest insect is now classified as Threatened–Nationally Increasing, following 15 years of breeding and 11,000 wētāpunga released at 10 new wild sites. https://t.co/lq3Bn6ZHGk– Phys.org (@physorg_com) October 3, 2026
После длительных исследований, как гласит публикация издания журнала New Zealand Journal of Zoology, ученые решили восстановить численность ветапунги.
Для этого они сформировали две новые колонии насекомых в зоопарках Butterfly Creek и Окленда. При этом из естественной среды обитания на острове отбирали не более дюжины особей за раз, чтобы не поставить популяцию под угрозу полного исчезновения.
Впоследствии две колонии дали десятки тысяч новых особей. В течение нескольких лет их постепенно выпускали обратно в дикую природу.
🦗 THE WORLD’S HEAVIEST INSECT IS MAKING A COMEBACK! New Zealand’s giant wētāpunga can grow nearly 10 cm long and weigh about as much as a mouse. 😳 It was pushed close to extinction by habitat loss and introduced predators. Now, after a 15-year conservation programme, around 11,000 have been released into the wild and they’re successfully reproducing across multiple generations. 🌿 Nature is fighting back. 🔥 #Wildlife #Nature– Around the World (@0xplanetearth) October 5, 2026
В итоге природоохранный статус насекомых изменили с "находящегося под угрозой исчезновения на национальном уровне" на "восстанавливающийся".
3 октября 2026 года сообщалось, что клопы добрались до поездов Великобритании: теперь там отменяют железнодорожные рейсы.