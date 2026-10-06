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Мир

Wikimedia заявила об атаках ИИ-агентов OpenAI на свои сервисы

Wikimedia заявила об атаках ИИ-агентов OpenAI на свои сервисы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 18:35 Фото: wikimediafoundation.org
Фонд Wikimedia заявил о том, что обнаружил на своих платформах активность ИИ-агентов, предположительно работающих в среде OpenAI, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, агенты вносили тестовые правки, предпринимали безуспешные попытки использовать публичный сервис Etherpad для получения данных с других сайтов, а также создавали значительную нагрузку на инфраструктуру Wikimedia.

По данным фонда, агенты отправили миллионы автоматизированных запросов к публичным API, просканировали миллионы страниц проектов Wikidata и Wikimedia Commons и сделали сотни тысяч запросов к Wikidata Query Service. В Wikimedia считают, что эта активность могла способствовать частичному сбою сервиса в мае.

При этом фонд не обнаружил признаков компрометации своих систем или данных, а также свидетельств использования платформ для координации ИИ-агентов. Wikimedia выразила обеспокоенность растущей активностью автономных ИИ-агентов и призвала технологические компании обеспечить возможность идентифицировать их действия и контролировать взаимодействие с сайтами.

Ранее сообщалось, что потребность Казахстана в робототехнике поручено сформировать Минпрому.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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