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Наука и технологии

Потребность Казахстана в робототехнике поручено сформировать Минпрому

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:26 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства дал оценку цифровой трансформации отечественной промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, цифровая трансформация промышленности идет неравномерно и пока сосредоточена преимущественно на отдельных крупных предприятиях.

"Министерству промышленности необходимо обеспечить масштабирование цифровых решений на всю отрасль. Для этого следует объединить ключевые производственные данные в единый отраслевой "Data Lake". Это должно стать основой для широкого внедрения искусственного интеллекта, чтобы цифровизация давала предприятиям конкретный результат – рост производительности, снижение издержек и повышение конкурентоспособности. Кроме того, начато строительство первого в Казахстане комплекса Qazbot по производству робототехнических систем. Развивается дроновая логистика. Нам важно, чтобы такие проекты не оставались отдельными инициативами, а получили устойчивый внутренний спрос", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил необходимость заранее сформировать потребность государства и национальных компаний и обеспечить отечественным производителям долгосрочные гарантированные контракты.

"Это позволит предприятиям планировать производство, наращивать мощности и последовательно повышать уровень локализации. Министерству промышленности в двухмесячный срок – определить перечень приоритетных предприятий и технологических процессов для первоочередного внедрения отечественных цифровых решений. Также совместно с заинтересованными государственными органами и национальными компаниями сформировать долгосрочную потребность в отечественных робототехнических и беспилотных решениях", – заключил глава Кабмина.

Ранее Олжас Бектенов поручил масштабировать применение ИИ на месторождениях страны.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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