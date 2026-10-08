800 жертв за 20 лет: названа одна из главных угроз авиабезопасности

Попытка пилота вывести из строя Boeing 737 MAX, летевший в Израиль, показала, что главная опасность в небе часто находится в кабине. С 2005 года из-за умышленных действий пилотов в мире минимум 800 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, среди таких катастроф – исчезновение рейса Malaysia Airlines в 2014-м, крушение China Eastern в 2022-м и авария Air India в 2025-м.

Местные следователи выводы американцев не подтвердили, но окончательных отчетов до сих пор нет. Официально признан лишь случай Germanwings в 2015 году, когда второй пилот сознательно направил Airbus в горы.

При этом полеты стали безопаснее: перелетов за 20 лет прибавилось на 37%, а смертей стало меньше на минус 35%. Эксперты считают, что подготовка и технологии помогают лишь отчасти.

По последним данным, сейчас в Boeing всерьез обсуждают способы предотвращения умышленного крушения при проектировании следующего лайнера.

После Germanwings в Европе обязали врачей сообщать о проблемах психики у пилотов. Но случай flydubai 30 сентября показал: даже отстраненный пилот смог вернуться в небо и напасть на капитана с топором.

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