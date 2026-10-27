Ботсад Алматы спрятал свое главное украшение до весны

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением 27 октября 2026 года, согласно которому лебеди переехали в зимние вольеры, где будут находиться уже до весны, сообщает Zakon.kz.

Также посетителям рассказали, что другие обитатели пруда – рыбы – остаются зимовать в воде, как и в предыдущие годы.

"В холодный период они становятся менее активными и впадают в состояние, близкое к спячке. Чтобы поддерживать необходимый уровень кислорода, в прудах будет работать система постоянной аэрации". ГБС Алматы

Пара белых лебедей-кликунов впервые поселилась в саду Алматы в 2020 году после масштабной реконструкции сада.

15 октября 2026 года в Ботсаду Алматы специалисты высадили редкое растение – сибирку алтайскую (Sibiraea altaiensis), оно занесено в Красную книгу Казахстана.