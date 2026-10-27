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События

Ботсад Алматы спрятал свое главное украшение до весны

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:39 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением 27 октября 2026 года, согласно которому лебеди переехали в зимние вольеры, где будут находиться уже до весны, сообщает Zakon.kz.

Также посетителям рассказали, что другие обитатели пруда – рыбы – остаются зимовать в воде, как и в предыдущие годы.

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:39

Фото: Zakon.kz

"В холодный период они становятся менее активными и впадают в состояние, близкое к спячке. Чтобы поддерживать необходимый уровень кислорода, в прудах будет работать система постоянной аэрации".ГБС Алматы

Пара белых лебедей-кликунов впервые поселилась в саду Алматы в 2020 году после масштабной реконструкции сада.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:39
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15 октября 2026 года в Ботсаду Алматы специалисты высадили редкое растение – сибирку алтайскую (Sibiraea altaiensis), оно занесено в Красную книгу Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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