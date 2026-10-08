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События

Последний Ан-26 в Казахстане проводили на "пенсию"

военно-транспортный самолет Ан-26, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 09:36 Фото: Instagram/ulttyq_ulan_resmi и kursant_kazakhstan
Военно-транспортный самолет Ан-26, находившийся на вооружении авиации Национальной гвардии МВД РК, завершил службу. Последний самолет этого типа в Казахстане совершил свой заключительный полет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 октября 2026 года, рассказали пресс-службе Нацгвардии:

"История воздушного судна началась в 1981 году. Самолет был построен на Киевском авиационном заводе и первые 10 лет служил в авиации Пограничных войск Комитета государственной безопасности СССР. Его основной базой была территория Казахской ССР. Ан-26 использовался для выполнения задач по охране южных рубежей, перевозки военнослужащих и грузов. С 1992 года Ан-26 продолжил службу уже в составе авиации Национальной гвардии. За годы эксплуатации самолет выполнял задачи по перевозке личного состава и грузов, а также привлекался к другим служебным задачам".

В ведомстве подчеркнули, что за годы эксплуатации Ан-26 надежно перевозил военнослужащих и грузы, неизменно подтверждая свою надежность и готовность к выполнению служебных полетов.

Кроме того, Ан-26 был модернизирован с учетом современных требований и приведен в соответствие со стандартами ИКАО. Это позволило выполнять полеты не только по территории Казахстана, но и в страны ближнего зарубежья.

За время службы в авиации Национальной гвардии Ан-26 налетал 8 400 часов. Общий срок его эксплуатации составил 44 года.

Отмечается, что последний рейс стал особенным и для экипажа, который долгие годы управлял этим самолетом. Пилот воинской части 3656 подполковник Медет Сейтов на протяжении 15 лет летал на Ан-26. Он стал последним летчиком-инструктором этого воздушного судна в составе экипажа. После завершения заключительного полета члены экипажа с особым чувством попрощались с самолетом, с которым вместе прошли значительную часть своей службы.

"С выводом Ан-26 из эксплуатации завершилась история самолетов этого типа в военной авиации Казахстана. За 44 года службы военно-транспортный самолет налетал 8 400 часов, выполнил множество задач и теперь завершил свой многолетний путь".Пресс-служба Нацгвардии МВД РК

2 октября 2026 года в Нацгвардии рассказали о необычном рядовом, которого сослуживцы прозвали Гулливером. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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