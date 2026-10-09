Креативный директор Saint Laurent покинул пост

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло покинул свой пост после десяти лет работы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы группы Kering, имя нового креативного директора бренда Saint Laurent объявят позднее.

Кадровые перестановки происходят на фоне стремления руководства Kering реорганизовать группу после многолетнего спада продаж. Главным приоритетом компании называют укрепление позиций на китайском рынке.

В официальном пресс-релизе Kering выразили благодарность Энтони Ваккарелло за десять лет работы в модном доме.

"Благодаря своему творческому видению и высоким требованиям к работе он способствовал укреплению устойчивого влияния одного из величайших французских домов высокой моды", – сказал гендиректор Kering.

Бельгийский дизайнер Энтони Ваккарелло возглавил Saint Laurent в 2016 году, сменив на этом посту Эди Слимана.

Si esta fue la última colección de Anthony Vaccarello para Saint Laurent, literal cerró con broche de oro. En las notas de la colección, escribió: "Una luz brilla con más intensidad porque sabemos que no puede ser retenida. Lo que pasa, a veces, deja más luz que lo que permanece" https://t.co/MUVQUZFece — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) September 29, 2026

По данным зарубежных СМИ, в 2023 году годовая выручка Saint Laurent превышала 3 млрд евро, но позже бренд столкнулся со всеобщим спадом в индустрии роскоши: в 2024 и 2025 годах выручка упала на 9% и 6% соответственно. К 2026 году продажи начали стабилизироваться.

Возможный уход дизайнера обсуждали еще до официального заявления – слухи о перестановках ходили с лета, пишет Vogue. На показе Saint Laurent в Париже 29 сентября 2026 года Энтони Ваккарелло представил весенне-летнюю коллекцию с преобладанием золотых оттенков. По окончании шоу дизайнер символически передал ключи от модного дома своему сыну.

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