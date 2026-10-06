Стилист назвал три оттенка, которые будут в моде осенью
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал, какие материалы и оттенки будут актуальны в сезоне осень-зима 2026/2027. По его словам, одним из главных трендов станет бархат, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Темный бархат – тренд сезона Fall/Winter 26. Синий, бордовый, шоколадный – этой осенью стоит отдать предпочтение бархату глубоких благородных оттенков", – считает эксперт.
Fall/Winter 26 (или Осень-Зима 2026/2027) – это сезонный цикл в мире моды, охватывающий осенние и зимние коллекции 2026–2027 годов.
Ранее стилист посоветовал изменить привычный гардероб.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript