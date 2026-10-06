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Советы

Стилист назвал три оттенка, которые будут в моде осенью

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:11 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал, какие материалы и оттенки будут актуальны в сезоне осень-зима 2026/2027. По его словам, одним из главных трендов станет бархат, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Темный бархат – тренд сезона Fall/Winter 26. Синий, бордовый, шоколадный – этой осенью стоит отдать предпочтение бархату глубоких благородных оттенков", – считает эксперт.

Fall/Winter 26 (или Осень-Зима 2026/2027) – это сезонный цикл в мире моды, охватывающий осенние и зимние коллекции 2026–2027 годов.

Ранее стилист посоветовал изменить привычный гардероб.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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