Ученые спустились в пещеры Лаоса и обнаружили новый вид смертоносных змей

В глубине известняковых карстовых лесов Ванг Вьенга на северо-западе Лаоса скрывалась ядовитая змея. Исследователи, изучавшие пещеры и скальные образования в провинции Вьентьян, выяснили, что это ранее неизвестный вид копьеголовой ямкоголовой гадюки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bioengineer, новый вид назвали Protobothrops flavirostris из-за поразительной желто-оранжевой окраски морды. Открытие, опубликованное в журнале Herpetozoa, основано на находке одной взрослой самки в октябре 2024 года недалеко от пещеры Кхан Кхам, и подтверждено фотоснимками трех других особей из близлежащих пещер.

Эта находка увеличивает число известных в Лаосе видов Protobothrops до трех и доводит общее количество видов этого рода до 16.

Род Protobothrops, азиатские ямкоголовые гадюки, включает наземных, высокоядовитых змей, распространенных в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Эти змеи имеют важное медицинское и научное значение: укусы видов Protobothrops могут быть опасны для человека, поэтому точная таксономия является вопросом общественного здравоохранения в той же мере, что и академической наукой.

Тем не менее, таксономия этого рода долгое время вызывала споры, особенно в отношении широко распространенных комплексов видов, таких как P. jerdonii и P. mucrosquamatus.

Недавние молекулярные исследования неоднократно показывали, что разнообразие этих ямкоголовых гадюк недооценивается, и за последнее десятилетие новые виды описывались с большой скоростью, и теперь к этому растущему списку присоединяется лаосская змея.

Новая змея оказалась отдаленно связана с широко распространенным видом P. mucrosquamatus (15,7%). Анализ двух ядерных генов показал, что лаосская популяция имеет уникальные гаплотипы, не встречающиеся ни у одного другого вида протоботропов.

Морфологические данные подтвердили генетические. Взрослая самка длиной 825 миллиметров, демонстрирует характерное сочетание признаков :

спинные чешуи расположены в 23-21-17 рядах, все с килем;

215 брюшных чешуек;

79 парных подхвостовых чешуек;

7-8 надгубных чешуек;

отсутствуют роговидные выступы над глазами.

Ее окраска также является диагностической – черновато-коричневая голова с желто-оранжевыми отметинами на ростральных и прилегающих чешуйках, три едва заметные темные вертикальные полосы на морде и коричневое или серовато-коричневое тело, украшенное крупными темно-красно-коричневыми крестообразными пятнами с черной каймой, которые сливаются в прерывистую зигзагообразную линию.

Ярко-желтая окраска на кончике хвоста и морде постоянно встречается на всех фотографиях и резко отличает этот вид от его тайского родственника. При сравнении с пятнадцатью ранее признанными родственными видами новый вид подтверждает свою состоятельность.

Все четыре известные особи были обнаружены на известняковых скалах, сталактитах или стенах пещер, а голотип оказался ловким альпинистом, закрепляясь с помощью цепкого хвоста. Вид ведет ночной образ жизни.

Ранее сообщалось, что двухголовую змею с четырьмя глазами обнаружили на обычной ферме.