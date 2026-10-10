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Мир

Женщина вырастила кабачок весом 77 кг и установила невероятный рекорд

Фото: Facebook/Maine Pumpkin Growers Organization, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 21:34 Фото: Facebook/Maine Pumpkin Growers Organization
Жительница США вырастила невероятный кабачок весом 77 килограммов и установила новый рекорд Северной Америки. Уникальное достижение фермера официально зафиксировала Ассоциация тыквоводов штата Мэн, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание PEOPLE, уникальный овощ сорта маэрроу (разновидность кабачка цукини) побил как прошлый рекорд США (69,1 кг), так и рекорд Североамериканского континента (73,9 кг), который ранее удерживали фермеры из Канады.

Шанс установить рекорд у Сары Уитти был еще в прошлом году, когда она вырастила кабачок весом 73,7 килограмма. Однако тогда урожай дисквалифицировали из-за микроскопической трещины на кожуре.

"По данным экспертов ассоциации, до 75% гигантских кабачков дают трещины в процессе роста. В этом сезоне фермер начала выращивать сразу три растения, но два из них снова лопнули. Единственного "выжившего" претендента едва не погубил мощный ливень, принесший 12,7 сантиметра осадков: из-за резкого скачка роста плод мог расколоться в любой момент. Чтобы спасти урожай, женщина накрыла кабачок тентом и искусственно замедлила его рост", – говорится в сообщении.

Своему кабачку-гиганту Сара дала имя Секретариат – в честь знаменитого скакового коня. Успех женщины вызвал настоящий бум в соцсетях, где за ее историей следили тысячи пользователей со всего мира.

Ранее сообщалось, что американский рыбак заработал свыше 130 тысяч долларов (около 58 млн тенге) за одно лето, просто вылавливая хищную рыбу на реках Колумбия и Снейк.

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Канат Болысбек
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