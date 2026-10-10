Мужчина заработал 58 млн тенге за лето, просто вытаскивая рыбу из реки
Как пишет издание Wired2Fish, доход рыболова составил 132 960 долларов (около 58 млн тенге). Мужчина сумел поймать 13 062 особи северного пикеминноу (хищной рыбы семейства карповых). В среднем за одну рыбу он получал около 10,18 доллара.
Столь внушительную сумму рыболову выплатили в рамках программы Northern Pikeminnow Sport-Reward Program – специальной инициативы по сохранению популяций ценных пород рыб, действующей в США с 1991 года.
Выплаты финансируют экологические фонды и рыбные ведомства США. Программу запустили, чтобы защитить молодь лосося и форели от хищных пикеминноу с помощью денежных бонусов для рыболовов.
"Система выплат устроена по прогрессивной шкале: за первые 25 пойманных рыб длиной от 23 сантиметров платят по 6 долларов за штуку, от 26 до 200 рыб – по 8 долларов, а за каждую последующую – по 10 долларов. За рыбу со специальными внешними метками ученых можно получить 500 долларов, а с внутренними – 200 долларов", – говорится в сообщении.
За время работы программы рыболовы извлекли из водоемов почти 6 млн особей, что сократило уровень поедания молоди лосося на 40%. Полноценный сезон 2026 года длился с 1 мая по 30 сентября, и за это время участники сдали более 116 тысяч рыб.
Заработки на ловле пикеминноу уже стали постоянным бизнесом для опытных рыбаков. В 2023 году лидер сезона заработал 107 800 долларов, в 2024 году был установлен абсолютный рекорд – 164 260 долларов за 16 150 пойманных рыб, а в 2025 году лучший результат составил 159 310 долларов.
Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.