#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Мир

Мужчина заработал 58 млн тенге за лето, просто вытаскивая рыбу из реки

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 19:14 Фото: unsplash
Американский рыбак заработал свыше 130 тысяч долларов (около 58 млн тенге) за одно лето, просто вылавливая хищную рыбу на реках Колумбия и Снейк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Wired2Fish, доход рыболова составил 132 960 долларов (около 58 млн тенге). Мужчина сумел поймать 13 062 особи северного пикеминноу (хищной рыбы семейства карповых). В среднем за одну рыбу он получал около 10,18 доллара.

Столь внушительную сумму рыболову выплатили в рамках программы Northern Pikeminnow Sport-Reward Program – специальной инициативы по сохранению популяций ценных пород рыб, действующей в США с 1991 года.

Выплаты финансируют экологические фонды и рыбные ведомства США. Программу запустили, чтобы защитить молодь лосося и форели от хищных пикеминноу с помощью денежных бонусов для рыболовов.

"Система выплат устроена по прогрессивной шкале: за первые 25 пойманных рыб длиной от 23 сантиметров платят по 6 долларов за штуку, от 26 до 200 рыб – по 8 долларов, а за каждую последующую – по 10 долларов. За рыбу со специальными внешними метками ученых можно получить 500 долларов, а с внутренними – 200 долларов", – говорится в сообщении.

За время работы программы рыболовы извлекли из водоемов почти 6 млн особей, что сократило уровень поедания молоди лосося на 40%. Полноценный сезон 2026 года длился с 1 мая по 30 сентября, и за это время участники сдали более 116 тысяч рыб.

Заработки на ловле пикеминноу уже стали постоянным бизнесом для опытных рыбаков. В 2023 году лидер сезона заработал 107 800 долларов, в 2024 году был установлен абсолютный рекорд – 164 260 долларов за 16 150 пойманных рыб, а в 2025 году лучший результат составил 159 310 долларов.

Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
04:33, 23 сентября 2026
Мужчина 18 лет общался с "полицейской" и перевел ей 223 млн тенге
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование
23:55, 13 июля 2024
Пострадавший от паводка актюбинский предприниматель получит свыше 58 млн тенге
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
13:37, 14 ноября 2025
366 млн тенге или расправа: бизнес-леди и ее семье угрожали вымогатели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Барыс&quot; добыл важные очки в игре против &quot;Авангарда&quot; в КХЛ
19:01, Сегодня
"Барыс" дома разгромил "Авангард" в КХЛ
&quot;Кайрат&quot; - &quot;Жетысу&quot;
18:55, Сегодня
"Кайрат" забил в концовке "Жетысу" и отдалился от "Астаны" в КПЛ
Бегаим Киргизбаева прокомментировала поражение женской сборной Казахстана от Ирландии
18:28, Сегодня
Киргизбаева прокомментировала сокрушительное поражение Казахстана от Ирландии в футболе
&quot;Актобе&quot; уверенно переиграл &quot;Елимай&quot; в КПЛ
17:59, Сегодня
"Актобе" уверенно переиграл "Елимай" и приблизился к зоне еврокубков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: