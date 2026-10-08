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Советы

Чем лечиться в сезон ОРВИ: важные рекомендации Минздрава Казахстана

Лекарства, термометр , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 07:13 Фото: pexels
В Комитете фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассказали, что делать в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 октября 2026 года в Комитете, населению рекомендуется соблюдать меры профилактики, своевременно обращаться за медицинской помощью и рационально использовать лекарства.

Основные рекомендации для профилактики гриппа и ОРВИ:

  • соблюдать правила личной гигиены;
  • регулярно проветривать помещения;
  • по возможности избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции;
  • при появлении симптомов заболевания ограничить контакты с окружающими;
  • соблюдать рекомендации медицинских работников;
  • соблюдать рекомендации по вакцинации против гриппа.

Что должно быть в домашней аптечке:

  • парацетамол 500 мг для снижения температуры и уменьшения боли;
  • ибупрофен 200-400 мг для снижения температуры, уменьшения боли и воспаления;
  • изотонический раствор натрия хлорида, солевой раствор для промывания и увлажнения слизистой носа;
  • сосудосуживающее средство при выраженной заложенности носа;
  • средства для пероральной регидратации для восполнения жидкости и электролитов;
  • термометр для контроля температуры тела.

При этом не рекомендуется самостоятельно принимать рецептурные противовирусные препараты. А вот антибиотики не действуют на вирусы, являющиеся причиной большинства случаев гриппа и ОРВИ.

Самостоятельный прием антибиотиков может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам, нежелательным реакциям и другим осложнениям.

Специалисты также советуют внимательно изучать дозировку лекарств при одновременном приеме нескольких препаратов. Дело в том, что некоторые из них уже содержат парацетамол, что может быть опасно для организма.

Отмечается, что при легком течении ОРВИ лечение может включать отдых, достаточное употребление жидкости и симптоматическую терапию. А вот при сохраняющейся высокой температуре, затрудненном дыхании, боли в груди, повторном ухудшении после периода улучшения, появлении других выраженных или необычных симптомов необходимо обратиться к врачу.

Особое внимание следует уделять детям раннего возраста, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее казахстанцам разъяснили, в каких случаях прием проводит медсестра, а в каких врач.

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Камила Салкымбаева
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