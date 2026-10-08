Чем лечиться в сезон ОРВИ: важные рекомендации Минздрава Казахстана
Как сообщили 7 октября 2026 года в Комитете, населению рекомендуется соблюдать меры профилактики, своевременно обращаться за медицинской помощью и рационально использовать лекарства.
Основные рекомендации для профилактики гриппа и ОРВИ:
- соблюдать правила личной гигиены;
- регулярно проветривать помещения;
- по возможности избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции;
- при появлении симптомов заболевания ограничить контакты с окружающими;
- соблюдать рекомендации медицинских работников;
- соблюдать рекомендации по вакцинации против гриппа.
Что должно быть в домашней аптечке:
- парацетамол 500 мг для снижения температуры и уменьшения боли;
- ибупрофен 200-400 мг для снижения температуры, уменьшения боли и воспаления;
- изотонический раствор натрия хлорида, солевой раствор для промывания и увлажнения слизистой носа;
- сосудосуживающее средство при выраженной заложенности носа;
- средства для пероральной регидратации для восполнения жидкости и электролитов;
- термометр для контроля температуры тела.
При этом не рекомендуется самостоятельно принимать рецептурные противовирусные препараты. А вот антибиотики не действуют на вирусы, являющиеся причиной большинства случаев гриппа и ОРВИ.
Самостоятельный прием антибиотиков может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам, нежелательным реакциям и другим осложнениям.
Специалисты также советуют внимательно изучать дозировку лекарств при одновременном приеме нескольких препаратов. Дело в том, что некоторые из них уже содержат парацетамол, что может быть опасно для организма.
Отмечается, что при легком течении ОРВИ лечение может включать отдых, достаточное употребление жидкости и симптоматическую терапию. А вот при сохраняющейся высокой температуре, затрудненном дыхании, боли в груди, повторном ухудшении после периода улучшения, появлении других выраженных или необычных симптомов необходимо обратиться к врачу.
Особое внимание следует уделять детям раннего возраста, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.
Ранее казахстанцам разъяснили, в каких случаях прием проводит медсестра, а в каких врач.