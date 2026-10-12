Загадать желание: казахстанцы смогут увидеть два астрономических явления в октябре

В октябре казахстанцы станут свидетелями нескольких астрономических явлений: 21-22 октября ожидается пик метеорного потока, а 27-28 октября Луна окажется рядом со звездным скоплением Плеяды, сообщает Zakon.kz.

По данным Nasa, увидеть яркие астрономические события можно будет даже без специального оборудования.

В ночь с 21 на 22 октября – пик метеорного потока Ориониды

Ориониды состоят из крошечных обломков, оставшихся после кометы Галлея. Кажется, что они исходят из созвездия Ориона, но метеоры могут пролететь через любую часть неба. В 2026 году яркая растущая Луна затмит некоторые более слабые метеоры.

Лучше всего наблюдать за ними за несколько часов до рассвета, после захода Луны. Найдите темное место без искусственного освещения. Специалисты советуют сначала дать глазам время привыкнуть к темноте, а уже после наблюдать за небом. При благоприятных условиях можно увидеть около 10-20 метеоров в час.

В ночь с 27 на 28 октября Луна пройдет рядом со знаменитым звездным скоплением Плеяды

Это скопление также известно как Семь сестер. Во многих древних культурах существовали легенды, связанные с Плеядами, отчасти потому, что это звездное скопление видно практически из любой точки земного шара.

Плеяды выглядят как слегка размытая группа из шести-семи звезд. Они видны невооруженным глазом, но в бинокль или телескоп видны более впечатляющие детали.

Известный фотограф из Алматы снял первое полнолуние осени 2026 года и восхитил подписчиков завораживающими кадрами. На опубликованных 27 сентября 2026 года кадрах, золотой диск полной Луны красиво сочетается с историческим символом Казахстана – "Алтын Адамом".

