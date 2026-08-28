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Наука и технологии

Казахстанцы смогут увидеть редкий звездопад Ауригиды: где и когда смотреть

Ночное небо, падающая звезда, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:25 Фото: pexels
Метеорный поток Ауригиды озарит небо с 28 августа по 5 сентября 2026 года. Однако пик активности ожидается только в одну ночь, сообщает Zakon.kz.

Ауригиды – малоизвестный метеорный поток. В 2026 году условия для наблюдения Ауригид будут неблагоприятными из-за почти полной Луны. Но это не значит, что увидеть вспышки будет нельзя. По данным Star Walk, Ауригиды смогут произвести до шести метеоров в час.

Самый большой поток метеоров произойдет в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Поскольку из-за яркой Луны видимость может быть ослаблена, стоит выбрать место для наблюдения так, чтобы спутник был закрыт деревом или зданием.

Метеоры Ауригиды входят в атмосферу со скоростью около 66 км/с – почти вдвое быстрее, чем у знаменитых Персеид. Помимо этого, они оставляют светящиеся дымные следы.

Интересно, что у этого метеорного потока непредсказуемая активность. Обычно поток дает всего несколько метеоров в час, однако в отдельные годы эксперты фиксировали резкие всплески активности.

К примеру, в 2007 году, максимальное количество метеоров достигло 100 в час. Согласно Европейскому космическому агентству, орбита Земли не пересечет след кометы Kiess таким же образом еще 70 лет, так что повторения этого рекорда в ближайшее время ожидать не стоит.

5 августа 2026 года обломок ракеты SpaceX Falcon 9, дрейфующей в космосе, столкнулся с Луной. По оценкам НАСА, после удара, вероятно, остался кратер размером с пятиэтажный дом, а также был выброшен шлейф лунной пыли и камней в окружающую местность.

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Камила Салкымбаева
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