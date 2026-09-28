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События

"Золотой человек" встретился с Луной – завораживающие кадры из Алматы

Алматы, Луна, Золотой человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:31 Фото: Telegram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко снял первое полнолуние осени 2026 года и восхитил подписчиков завораживающими кадрами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram накануне, 27 сентября 2026 года.

"Золотой диск полной Луны красиво сочетается с историческим символом Казахстана – "Алтын Адамом". Подумал, что цвет осенней Луны и благородный блеск золотых доспехов сакского воина отлично рифмуются. Вооружившись телеобъективом, в пять утра приехал на Новую площадь в Алматы. И когда Луна коснулась силуэта сакского воина, был тот самый момент восторга, ради которого и стоило проснуться в такую рань. А еще подумал о том, что для древних кочевников лунные циклы были важными ориентирами и помогали отсчитывать время в бескрайней степи", – написал Дмитрий Доценко.

А сегодня, 28 сентября, в своем Telegram-канале он поделился фотографиями "Золотого человека" с Луной.

Алматы, Луна, Золотой человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:31

Фото: Telegram/dots_foto

Фолловеры осыпали фотографа комплиментами и словами благодарности. Получившиеся кадры они назвали шикарными, невероятными и завораживающими:

  • "Невероятно".
  • "Дима, красавчик! Шикарная съемка!"
  • "Восторг! Восхищение! Завораживающе..."
  • "Как всегда – великолепные кадры! Восторг!"
  • "Какие же потрясающие у вас работы, всегда так завораживают и картинка, и музыка! Успехов вам и берегите себя".
  • "Ну до чего красиво, обожаю Луну, а то, как вы умеете ее сфотографировать, вызывает невероятное восхищение и мурашки".
  • "Вы настоящий талант, исследователь и новатор в деле фотографирования! Восхищаюсь вами и всегда любуюсь вашими работами".
  • "Вчера вечером гуляли на площади и видели эту потрясающую луну! Я сказала, что Дмитрий обязательно ее запечатлеет! Спасибо, Дмитрий!"
  • "Очень интересное видео, это, как если бы сказать: "Золотой человек впереди планеты всей". Дмитрий, у вас богатое воображение и фантазия – прямо до небес. Спасибо огромное!"
  • "Умеете вы удивить и восхитить вашими потрясающими работами и виденьем! Дать возможность и нам становиться и увидеть такую красоту. Луна и правда потрясающая сегодня была".
  • "Крутой снимок, завораживает. Вы такой профессионал, вычислить, приехать и снять такой кадр в нужное время и в нужном месте, это словно фантастика! Спасибо, что даете нам такую возможность увидеть такие чудесные и завораживающие моменты".

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:31
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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