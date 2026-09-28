"Золотой человек" встретился с Луной – завораживающие кадры из Алматы

Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram накануне, 27 сентября 2026 года.

"Золотой диск полной Луны красиво сочетается с историческим символом Казахстана – "Алтын Адамом". Подумал, что цвет осенней Луны и благородный блеск золотых доспехов сакского воина отлично рифмуются. Вооружившись телеобъективом, в пять утра приехал на Новую площадь в Алматы. И когда Луна коснулась силуэта сакского воина, был тот самый момент восторга, ради которого и стоило проснуться в такую рань. А еще подумал о том, что для древних кочевников лунные циклы были важными ориентирами и помогали отсчитывать время в бескрайней степи", – написал Дмитрий Доценко.