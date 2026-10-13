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Мир

Смертельное катание: мужчина погиб после падения с американских горок

Аттракцион, американские горки, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 03:11 Фото: pexels
42-летний мужчина погиб во время катания на американских горках в парке Six Flags over Georgia, сообщает Zakon.kz

По данным PBS, мужчина вылетел с аттракциона на высоте около 60 метров, при высокой скорости. Инцидент произошел 12 октября 2026 года. Погибшим был 42-летний Хасан Джихад Ибн Карием. Он был экспертом в области информационных технологий.

По неподтвержденной информации в парке мужчина отдыхал с семьей. Свидетели сообщают, что все произошло быстро, они увидели, как мужчина летит и несколько раз ударяется о конструкцию горки. Он погиб на месте.

Six Flags временно закрыло девять подобных американских горок по всей стране.

Полиция сейчас ведет расследование и выясняет причины произошедшего. При этом посетители парка говорят о том, что самая высокая горка парка оснащена поясными перекладинами, которые натягиваются на ноги и талию гонщиков, но дополнительных ремней безопасности нет.

В Гватемале девушка пришла в сознание во время церемонии прощания – спустя восемь часов после того, как отец посчитал ее умершей.

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Камила Салкымбаева
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