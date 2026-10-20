Катание на детской горке в Актау закончилось потерей части пальца у малышки

В Актау годовалая девочка получила серьезную травму во время катания на металлической детской горке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате, инцидент произошел 18 октября 2026 года. Ребенка доставили в детскую областную больницу и госпитализировали.

В результате девочка лишилась конечной фаланги указательного пальца левой руки, на которой находится ноготь.

"По результатам медицинского осмотра и рентгенологического исследования у ребенка диагностировали посттравматическую ампутацию ногтевой фаланги указательного пальца левой руки", – заявили в Управлении здравоохранения.

В настоящее время девочка остается в больнице под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Ранее произошел подобный случай в Жанаозене. Младенец лишился кончиков пальцев из-за вентилятора.