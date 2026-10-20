#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Происшествия

Катание на детской горке в Актау закончилось потерей части пальца у малышки

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 23:09 Фото: akorda.kz
В Актау годовалая девочка получила серьезную травму во время катания на металлической детской горке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате, инцидент произошел 18 октября 2026 года. Ребенка доставили в детскую областную больницу и госпитализировали.

В результате девочка лишилась конечной фаланги указательного пальца левой руки, на которой находится ноготь.

"По результатам медицинского осмотра и рентгенологического исследования у ребенка диагностировали посттравматическую ампутацию ногтевой фаланги указательного пальца левой руки", – заявили в Управлении здравоохранения.

В настоящее время девочка остается в больнице под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Ранее произошел подобный случай в Жанаозене. Младенец лишился кончиков пальцев из-за вентилятора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау, полиция проводит расследование
12:52, 13 декабря 2023
Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау: полиция проводит расследование
ребенок пострадал на детской площадке в Актау
18:15, 16 марта 2026
Ребенок получил травму во время игры на детской площадке в Актау
Аэропорт в Актау, аэропорт Актау, международный аэропорт Актау
09:16, 17 ноября 2025
Маленькой девочке переломало пальцы руки в эскалаторе в аэропорту Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: