#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Мир

15-летняя девушка ожила в гробу во время церемонии прощания в Гватемале

15-летняя девушка ожила в гробу во время церемонии прощания в Гватемале, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 18:27 Фото: magnific.com
В Гватемале 15-летняя Юлейди пришла в сознание во время церемонии прощания – спустя восемь часов после того, как отец посчитал ее умершей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, девушке стало плохо в машине по дороге в медицинский центр. Ее отец, пастор-евангелист, проверил пульс и дыхание, но не обнаружил признаков жизни. При этом врач не подтверждал смерть, а официальное свидетельство выдано не было.

Родственники организовали прощание дома. Когда мать девушки склонилась над гробом, она заметила движение внутри. Родные открыли крышку и помогли девушке выбраться.

"Я благодарю Бога и своих родителей за то, что я жива", – сказала Юлейди.

По данным иностранных СМИ, девушка находилась в сознании и восстанавливалась дома. Власти Гватемалы пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее, в 2023 году, сообщалось, что женщина проснулась в гробу на собственных похоронах в Эквадоре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
актер
18:28, 16 марта 2024
Стало известно о церемонии прощания с Александром Ширвиндтом
Каспийское море, военные, поиски, Мангистау, погибшие, прощание
12:41, 26 сентября 2026
Трагедия на Каспии: церемония прощания с погибшими военнослужащими состоялась в Мангистау
Талгат Мусабаев
13:27, 05 августа 2025
Где и когда пройдет церемония прощания с Талгатом Мусабаевым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:04, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Сибири"
Фото: WTA
18:38, Сегодня
Андреева высказалась о борьбе с Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге WTA
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:13, Сегодня
"Кайрат" объявил заявку на общий этап Лиги Конференций
Карлос Алькарас
17:49, Сегодня
Карлос Алькарас сенсационно проиграл в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: