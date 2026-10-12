15-летняя девушка ожила в гробу во время церемонии прощания в Гватемале
Как пишет The Sun, девушке стало плохо в машине по дороге в медицинский центр. Ее отец, пастор-евангелист, проверил пульс и дыхание, но не обнаружил признаков жизни. При этом врач не подтверждал смерть, а официальное свидетельство выдано не было.
Родственники организовали прощание дома. Когда мать девушки склонилась над гробом, она заметила движение внутри. Родные открыли крышку и помогли девушке выбраться.
"Я благодарю Бога и своих родителей за то, что я жива", – сказала Юлейди.
По данным иностранных СМИ, девушка находилась в сознании и восстанавливалась дома. Власти Гватемалы пока не прокомментировали произошедшее.
📍Guatemala’nın Quiché bölgesinde ani rahatsızlık sonrası nabzı durduğu sanılan 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, doktora götürülmeden *ldü varsayılarak tabuta konuldu. 〰️ Cenaze töreni sırasında hareket etmeye ve gözlerini açmaya başlayan genç kız, annesinin durumu fark etmesiyle tabuttan çıkarılarak kurtarıldı. 🔎 Resmi bir tıbbi *lüm raporu olmadan doğrudan aile beyanıyla defnedilmek üzere olan genç kızın, uyanır uyanmaz çevresindekilerden su istediği öğrenildi. 👉 Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşanan o anlar sosyal medyada tartışma yarattı.— Posta.com.tr (@postacomtr) October 12, 2026
Ранее, в 2023 году, сообщалось, что женщина проснулась в гробу на собственных похоронах в Эквадоре.