Черные коллекторы превратили жизнь пенсионерки в ад из-за долгов сына

В Малайзии 64-летняя женщина публично отреклась от собственного сына после того, как коллекторы облили ее дом красной краской из-за его долгов. Мужчина задолжал крупную сумму ростовщикам и скрылся, бросив мать под угрозами расправы и поджога, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аsiaone, жительница страны по фамилии Хо рассказала журналистам, что ее 34-летний сын работал в Сингапуре и успел набрать займов у 14 кредиторов в двух странах на сумму более 39 тысяч ринггитов (около 4,3 млн тенге).

Ранее мать уже выплатила за него порядка 30 тысяч ринггитов (3,3 млн тенге) в надежде, что сын исправится, однако тот снова влез в долги и просто исчез.

"В конце сентября женщине поступили угрозы с сингапурского номера: коллекторы требовали вернуть деньги, обещая с каждым разом накручивать по 5 тысяч долларов штрафа и обливать дом краской. Более того, ростовщики угрожали поджечь жилье матери за дополнительные 20 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

В начале октября угрозы стали реальностью – фасад дома Хо облили красной краской, из-за чего семья оказалась в постоянном страхе за свою жизнь.

Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, пожилая женщина объявила об окончательном разрыве всех отношений с сыном и призвала кредиторов оставить ее в покое.

Ранее сообщалось, что мать отказалась от сына и пожалела. В течение всех 45 лет женщина мечтала о воссоединении с сыном.