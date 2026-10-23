Пенсионерка устроила стрельбу в доме бывшего мужа: два человека погибли
Как пишет Daily Mail, расследованием двойного убийства в округе Тумбс занимается Бюро расследований штата Джорджия.
Грейс Эдж обвиняют в нападении на бывшего мужа Уоллеса Трумана Эджа и его новую возлюбленную Памелу Кук. По версии следствия, женщина без предупреждения ворвалась в их дом и открыла огонь. Кук была на 35 лет моложе своего возлюбленного.
Кровавая расправа произошла на глазах у 55-й летней матери Памелы – Дайан Кук.
"Пенсионерка также выстрелила в руку испуганной женщине, после чего скрылась. Свидетельница сразу вызвала экстренные службы и рассказала диспетчеру 911, что нападавшая вошла и сразу начала стрелять без каких-либо ссор или предупреждений", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия помощники шерифа около 14:30 обнаружили Уоллеса Эджа и Памелу Кук мертвыми. По данным правоохранителей, нападавшая сделала всего пять выстрелов: четыре пули попали в парализованную страхом пару, а пятая ранила мать погибшей.
После совершенного преступления Грейс Эдж направилась прямо в офис шерифа округа Тумбс и сдалась властям.
Шериф Джордан Кайт сообщил, что супруги разводятся уже более 10 лет, однако ранее полицию вызывали в их дом не менее 12 раз из-за бытовых конфликтов. При этом полицейские не исключают, что мотивом преступления стала банальная ревность.
Сейчас Грейс Эдж находится под стражей в следственном изоляторе округа Тумбс. Ей предъявлено семь уголовных обвинений, в том числе по двум эпизодам умышленного убийства, двум эпизодам тяжкого убийства и трем эпизодам нападения при отягчающих обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что убийцы пенсионера заселились в его дом всей семьей и растратили все сбережения.