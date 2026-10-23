Пенсионерка устроила стрельбу в доме бывшего мужа: два человека погибли

В США 76-летняя пожилая женщина из штата Джорджия устроила кровавую расправу из-за ревности к бывшему мужу. Пенсионерка ворвалась в трейлер и застрелила 75-летнего экс-супруга и его 40-летнюю возлюбленную, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, расследованием двойного убийства в округе Тумбс занимается Бюро расследований штата Джорджия.

Грейс Эдж обвиняют в нападении на бывшего мужа Уоллеса Трумана Эджа и его новую возлюбленную Памелу Кук. По версии следствия, женщина без предупреждения ворвалась в их дом и открыла огонь. Кук была на 35 лет моложе своего возлюбленного.

Кровавая расправа произошла на глазах у 55-й летней матери Памелы – Дайан Кук.

"Пенсионерка также выстрелила в руку испуганной женщине, после чего скрылась. Свидетельница сразу вызвала экстренные службы и рассказала диспетчеру 911, что нападавшая вошла и сразу начала стрелять без каких-либо ссор или предупреждений", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия помощники шерифа около 14:30 обнаружили Уоллеса Эджа и Памелу Кук мертвыми. По данным правоохранителей, нападавшая сделала всего пять выстрелов: четыре пули попали в парализованную страхом пару, а пятая ранила мать погибшей.

После совершенного преступления Грейс Эдж направилась прямо в офис шерифа округа Тумбс и сдалась властям.

Шериф Джордан Кайт сообщил, что супруги разводятся уже более 10 лет, однако ранее полицию вызывали в их дом не менее 12 раз из-за бытовых конфликтов. При этом полицейские не исключают, что мотивом преступления стала банальная ревность.

Сейчас Грейс Эдж находится под стражей в следственном изоляторе округа Тумбс. Ей предъявлено семь уголовных обвинений, в том числе по двум эпизодам умышленного убийства, двум эпизодам тяжкого убийства и трем эпизодам нападения при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что убийцы пенсионера заселились в его дом всей семьей и растратили все сбережения.