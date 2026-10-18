В парламенте Украины рассказали о преемнике Зеленского

После Владимира Зеленского президентом Украины может стать только спикер парламента. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по его словам, "других вариантов нет".

"Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента", – написал Дмитрук.

Политик добавил, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы в Украине направлены на отстранение Зеленского, а не на избрание нового лидера страны.

Через несколько дней Зеленский заявил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, что не намерен подавать в отставку.

Ранее Лукашенко напомнил Зеленскому о его "забытом" обещании.