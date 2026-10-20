Япония готовит революцию для электрокаров: машины смогут заряжаться на ходу

Всемирно известная японская транснациональная корпорация Honda разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобилей во время движения. Первые испытания пройдут в начале 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Новая технология Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT) позволит передавать энергию через специальные модули под дорожным покрытием, сокращая необходимость останавливаться у зарядных станций.

Известно, что Honda начала работу над проектом еще в 2021 году вместе со строительными компаниями Taisei Corporation и Taisei Rotec. На первом этапе разработчики сосредоточатся на электрическом транспорте для логистики и грузоперевозок.

Под дорожным покрытием будут установлены специальные модули, передающие энергию с помощью магнитного поля. Приемник на днище совместимого электромобиля будет улавливать ее и направлять в аккумулятор. Принцип похож на беспроводную зарядку смартфона, только оборудование встроено в дорогу.

Испытания на миллион проездов

Уже в конце 2026 года партнеры планируют построить испытательный участок. Инженеры проверят безопасность системы, в том числе уровень электромагнитного излучения, и долговечность оборудования. Для этого по участку организуют движение автомобилей, чтобы суммарно набрать около миллиона проездов колес.

Также специалисты, как говорится в публикации "Наука.ТВ", оценят способность системы передавать мощность до 150 кВт и заряжать автомобили на высокой скорости.

Стоит уточнить, что Honda – не единственная компания, работающая над динамической беспроводной зарядкой. Аналогичные системы тестируют во Франции, Италии и Великобритании.

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