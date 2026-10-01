В Казахстане ужесточат контроль за зарядными станциями для электромобилей: что изменится с 1 декабря

В Казахстане зарядные станции для электромобилей будут проходить обязательную поверку, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК:

"В Казахстане вводятся новые требования к точности измерений на электрозарядных станциях. С 1 декабря 2026 года измерения, осуществляемые при зарядке электромобилей, будут относиться к сфере государственного регулирования, а применяемые для этого средства измерений – подлежать обязательной поверке".

Соответствующие требования предусмотрены приказом министра торговли и интеграции РК от 25 сентября 2026 года № 272-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию".

В ведомстве отметили, что изменения направлены прежде всего на обеспечение достоверности расчетов при зарядке электромобилей и защиту интересов потребителей.

"Сегодня стоимость зарядки электромобиля напрямую зависит от объема отпущенной электроэнергии. Поэтому важно, чтобы оборудование, на основании показаний которого производится расчет с потребителем, обеспечивало необходимую точность измерений. С введением новых требований средства измерений, используемые на электрозарядных станциях для учета отпущенной электроэнергии, должны будут соответствовать установленным метрологическим требованиям и своевременно проходить поверку". Пресс-служба МТИ РК

Поверка, как заверили в Минторговли, позволяет подтвердить, что средство измерений исправно, работает в установленных пределах точности и корректно определяет фактический объем электроэнергии, полученной электромобилем .

"Таким образом, потребитель получает дополнительную гарантию того, что оплачивает именно тот объем электроэнергии, который фактически был отпущен при зарядке автомобиля". Пресс-служба МТИ РК

Отмечается, что для владельцев и операторов электрозарядных станций новые требования означают необходимость контролировать соответствие используемого измерительного оборудования установленным требованиям и своевременно обеспечивать проведение его поверки. Для владельцев электромобилей это дополнительная защита от возможных неточностей при расчетах и уверенность в достоверности показаний оборудования.

"Введение обязательных требований к измерениям становится особенно актуальным на фоне развития электротранспорта и расширения сети зарядной инфраструктуры в Казахстане. Вместе с ростом количества электрозарядных станций формируются единые правила работы рынка, основанные на принципах точности, прозрачности и доверия между оператором и потребителем". Пресс-служба МТИ РК

21 июля 2026 года в Минпроме высказались о росте спроса на электромобили в Казахстане.