107-летний ветеран раскрыл неожиданный секрет долголетия

В Великобритании самый пожилой житель Уэльса Оуэн Файлер готовится отметить свой 107-й день рождения. Долгожитель и ветеран Второй мировой войны раскрыл простой секрет своего долголетия, а также поделился воспоминаниями о жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Wales Online, житель города Кумбран отметил знаковую дату в кругу семьи, друзей и сослуживцев. Оуэн Файлер родился в 1919 году и во время Второй мировой войны проходил службу в рядах Королевских валлийских фузилеров, а затем в военной полиции.

"Как я дожил до такого возраста, сам не знаю. На самом деле никакого секретного рецепта нет, кроме того, что я всегда работал и жил правильно. Я никогда не переедал и годами питался рыбой с жареной картошкой – настоящий минтай или треска. Сейчас такое уже тяжело себе позволить, все так сильно изменилось, просто безумие", – поделился 107-летний долгожитель.

В рамках праздничных мероприятий благотворительная организация вручила ветерану памятную статуэтку за службу. На мероприятии его сопровождала 80-летняя дочь Энн Мессоре.

К слову, у 107-летнего долгожителя четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков. Позже для ветерана устроили сюрприз с красной дорожкой в кинотеатре города Бринмавр.

"В нашей семье никто никогда не задумывался о старой старости. В молодости у нас не было ни денег, ни нормальной еды, и это чистая правда. Я думал, что буду жить в лучшем мире, но вообще не рассчитывал дожить до таких лет", – признался ветеран.

Соорганизатор праздника Даррен Фут отметил скромность и дисциплинированность виновника торжества.

По его словам, Файлер искренне не понимает причин такого внимания к своей персоне, однако каждый день начинает с четкой дисциплины: надевает чистую рубашку с галстуком и чистит туфли, подавая отличный пример окружающим.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.