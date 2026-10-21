#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Мир

107-летний ветеран раскрыл неожиданный секрет долголетия

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 23:30 Фото: Zakon.kz
В Великобритании самый пожилой житель Уэльса Оуэн Файлер готовится отметить свой 107-й день рождения. Долгожитель и ветеран Второй мировой войны раскрыл простой секрет своего долголетия, а также поделился воспоминаниями о жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Wales Online, житель города Кумбран отметил знаковую дату в кругу семьи, друзей и сослуживцев. Оуэн Файлер родился в 1919 году и во время Второй мировой войны проходил службу в рядах Королевских валлийских фузилеров, а затем в военной полиции.

"Как я дожил до такого возраста, сам не знаю. На самом деле никакого секретного рецепта нет, кроме того, что я всегда работал и жил правильно. Я никогда не переедал и годами питался рыбой с жареной картошкой – настоящий минтай или треска. Сейчас такое уже тяжело себе позволить, все так сильно изменилось, просто безумие", – поделился 107-летний долгожитель.

В рамках праздничных мероприятий благотворительная организация вручила ветерану памятную статуэтку за службу. На мероприятии его сопровождала 80-летняя дочь Энн Мессоре.

К слову, у 107-летнего долгожителя четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков. Позже для ветерана устроили сюрприз с красной дорожкой в кинотеатре города Бринмавр.

"В нашей семье никто никогда не задумывался о старой старости. В молодости у нас не было ни денег, ни нормальной еды, и это чистая правда. Я думал, что буду жить в лучшем мире, но вообще не рассчитывал дожить до таких лет", – признался ветеран.

Соорганизатор праздника Даррен Фут отметил скромность и дисциплинированность виновника торжества.

По его словам, Файлер искренне не понимает причин такого внимания к своей персоне, однако каждый день начинает с четкой дисциплины: надевает чистую рубашку с галстуком и чистит туфли, подавая отличный пример окружающим.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
10:19, 28 декабря 2024
110-летний житель Великобритании назвал своим секретом долголетия собачий корм
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
00:13, 11 июня 2026
Секрет долголетия 103-летней женщины оказался неожиданно простым
пенсионерка из Китая поразила людей физической подготовкой
01:56, 16 июня 2025
Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: