Секрет долголетия 103-летней женщины оказался неожиданно простым

Жительница американского штата Небраска Клара Морис отметила 103-й день рождения и поделилась своим взглядом на секрет долголетия. Основу ее жизненной энергии составляют любовь к родителям и правильное питание, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает KCAU-TV. Клара Морис родилась 5 июня 1923 года. Ее детство прошло на родительской ферме, и она до сих пор считает те времена лучшими в жизни.

"Мои лучшие воспоминания связаны с жизнью на холмах. А еще здорово было на коньках кататься", – рассказала 103-летняя долгожительница.

Причиной своего долголетия американка назвала любовь к родителям и хорошее питание.

"Слушайтесь маму и съедайте все, что у вас на тарелке", – посоветовала женщина.

В честь дня рождения родные подготовили для Морис сюрприз. Именинница прокатилась с родственниками и друзьями на лимузине по городу Саут-Су-Сити.

Праздничная процессия, которую сопровождали пожарные автомобили, проехала мимо дома, где когда-то жила Клара Морис.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.