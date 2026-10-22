#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
Мир

Мощное землетрясение произошло в Тибете

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 22:25 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в уезде Бакэн города Нагчу в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксировали в четверг в 22:33 по пекинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC), эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, координаты – 32,40 градуса северной широты и 93,79 градуса восточной долготы.

После землетрясения Китайское управление по землетрясениям объявило чрезвычайное реагирование второго уровня.

Ранее сообщалось, почему при землетрясении одни здания рушатся, а другие выстаивают.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
землетрясение
11:37, 07 января 2025
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
Землетресение
07:37, 07 января 2025
Мощное землетрясение произошло в Тибете
землетрясение в Тибете
19:27, 07 января 2025
Увеличилось число погибших во время мощного землетрясения в Тибете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:24, Сегодня
Тренер "Кайрата" Уразбахтин объяснил поражение от "Панатинаикоса" со счётом 1:5
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:02, Сегодня
Видеообзор поражения "Кайрата" от "Панатинаикоса" в Лиге Конференций УЕФА
&quot;Прекрасные ощущения&quot;: автор дубля в ворота &quot;Кайрата&quot; Дессерс оценил свою игру
22:58, Сегодня
"Прекрасные ощущения": автор дубля в ворота "Кайрата" Дессерс оценил свою игру
&quot;Он хорош&quot;: Марк Гуаль оценил игру против защитника &quot;Панатиакоса&quot; Стефана Де Врея
22:45, Сегодня
"Он хорош": Марк Гуаль оценил игру против защитника "Панатиакоса" Стефана Де Врея
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: