Мощное землетрясение произошло в Тибете

Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в уезде Бакэн города Нагчу в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксировали в четверг в 22:33 по пекинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC), эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, координаты – 32,40 градуса северной широты и 93,79 градуса восточной долготы. После землетрясения Китайское управление по землетрясениям объявило чрезвычайное реагирование второго уровня. Ранее сообщалось, почему при землетрясении одни здания рушатся, а другие выстаивают.

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