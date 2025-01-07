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Мир

Увеличилось число погибших во время мощного землетрясения в Тибете

землетрясение в Тибете, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 19:27 Фото: скриншот видео
Число погибших в результате мощного землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, 188 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства Синьхуа, в данное время известно о 126 погибших и 188 раненых.

Ранее Центральное телевидение Китая заявляло о 95 погибших и 130 пострадавших.

Землетрясение недалеко от города Шигадзе – в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом – было зафиксировано 7 января 2025 года в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.

Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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