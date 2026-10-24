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Мир

Женщина заработала более 450 млн тенге на книгах, созданных нейросетью

Книги, страницы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 08:07 Фото: pexels
Южноафриканская писательница Корал Харт с февраля 2025 года опубликовала более 370 книг, созданных с помощью искусственного интеллекта. Она отстаивает свое творчество, несмотря на критику и угрозы, сообщает Zakon.kz.

По данным EWN, Корал Харт – псевдоним, который она использует, чтобы защитить свое настоящее имя. Дело в том, что противники использования искусственного интеллекта угрожают автору и присылают тысячи гневных сообщений.

Однако писательница продолжает отстаивать свой подход. По ее словам, до того как начать использовать искусственный интеллект, она 14 лет проработала в издательском деле и написала несколько десятков произведений самостоятельно.

Ей потребовалось три месяца, чтобы разобраться в различных моделях искусственного интеллекта и создать систему, способную написать книгу.

"Я работаю с ChatGPT, который очень хорош в диалогах, но ужасен в прозе, с Claude, у которого хорошо выстроено повествование, но который не справляется с эротическими мотивами, и с другими моделями, например Grok, который совершенно неуправляем, но хорош в пикантных сценах", – рассказала Корал Харт.

Автор определяет концепцию сюжета, стиль, детализацию персонажей и структуру глав. И только после этого система генерирует книги. Один из ее романов даже вошел в топ-100 бестселлеров Amazon.

По ее собственным оценкам, она продала более миллиона книг в цифровом, печатном и аудиоформате и в этом году заработала более 1 млн долларов (452 млн 432 тыс. тенге).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 октября 2026 года принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга. Стороны обсудили превращение Казахстана в AI-нацию.

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Камила Салкымбаева
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