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Культура и шоу-бизнес

Первый китайский ИИ-фильм за 683 млн тенге провалился в прокате

кресла, кинотеатр, ступеньки, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 11:03 Фото: pexels
Первый полнометражный фильм, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и выпущенный в Китае в широкий прокат, – провалился, сообщает Zakon.kz.

Известно, что научно-фантастический триллер "Саньсиндуй: Прошлое будущего" вышел на экраны страны 23 октября 2026 года. Однако наполняемость залов близка к нулю, на сеансы приходит несколько человек.

Кассовые сборы в первый день проката составили всего около 300 тыс. юаней (чуть больше 20 млн тенге), в то время, как само создание фильма обошлось примерно в 10 млн юаней (более 683 млн тенге).

"Саньсиндуй: Прошлое будущего" – первый в Китае 100-минутный гиперреалистичный полнометражный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, получивший лицензию на публичный показ от Государственного управления по делам кинематографии.

Над картиной, как гласит публикация РБК Life, работали 100 человек в течение более двух лет. Также отмечено, что все актеры, их голоса и декорации были созданы с помощью искусственного интеллекта. Фильм затрагивает тему человечества в будущем, формируемом искусственным интеллектом. По сюжету ИИ распространился по всему миру, а человечество передало управление алгоритмам, что повергло планету в кризис.

Генеральный директор продюсерской компании Bona Film Group Цзян Дефу признал прохладный прием фильма, но заявил, что тот раздвигает границы возможного:

"Мы первыми это попробовали. Это совсем нелегко".

Кроме того, зрители, побывавшие на премьере, признались, что платить в дальнейшем за такое зрелище на экране не готовы, а картина не дотягивает до уровня фильмов, в которых играют люди, например до "Аватара".

Ранее мы писали о том, что известный российский телеведущий Азамат Мусагалиев объявил о закрытии своего популярного юмористического шоу под названием "Я себя знаю".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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