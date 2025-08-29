Один мультфильм за два дня: дети создают анимацию с помощью нейросетей в детском саду Кызылорды

За два года в детском саду "Бегім ана" в Кызылорде воспитанники создали 60 мультфильмов. В специально оборудованной студии они рисуют эскизы будущих героев, лепят их из пластилина и подручных материалов. Затем "оживляют" с помощью искусственного интеллекта и озвучивают, сообщает Zakon.kz.

Создание мультфильма с помощью нейросетей – увлекательный, но в то же время сложный процесс, требующий творческого подхода и технических навыков. Мультфильмы здесь под руководством взрослых создают воспитанники средних и старших групп. Их используют на занятиях. Дети, узнав свой голос и видя на экране героев, которых изготовили сами, радуются. Всего этот детсад посещают 290 детей.

Мультфильмы придумываются на разные темы, но упор делается на национальные казахские сказки, в которых прославляется добро. Есть анимированные ленты, в которых показывают обычаи казахского народа, например, тұсау кесер – перерезание пут ребенку. Такое творчество через рисование и лепку из пластилина развивает у ребенка воображение, словарный запас, логику и мелкую моторику рук. Занятия становятся уникальными.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Изображения героев рисуем заранее, оптимизируем в графических редакторах. Потом рисуем фон, например, лес, степь, реку, или горы. Таких фонов у нас много, дети с удовольствием рисуют разные фоны. Далее используем нейросети для анимации и сцен озвучки персонажей. После все элементы: анимацию, фоны, озвучку, музыку, мы собираем в видеоредакторе, и вот уже готовый фильм. С помощью искусственного интеллекта мы можем создать один мультфильм за два дня. Вот в чем наш настоящий успех", – рассказала заведующая студией Сәттігүл Тлепова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Сценарий пишет команда воспитателей. Мультфильмы создаются короткие, сценарий состоит всего из нескольких сцен. В каждой сцене есть диалоги с действиями.

"Нашему детскому саду 14 лет. С первого дня здесь введены новые стандарты, ребенок у нас максимально вовлечен в игровой процесс. Такой подход дает потрясающие результаты. В то же время мы продолжаем прививать детям ценности: любовь к труду, добру, чести и уважению к старшим. Открыли STEAM-кабинет, где в едином пространстве объединены зоны науки, искусства, инженерии, лаборатория и студия. Здесь ребенок сам выбирает занятие по своим интересам", – говорит заведующая Жанат Муханбеткалиева.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

По словам заведующей, мультстудия в детском саду – ее авторский проект, который она хочет вывести на международный уровень. Сейчас уже делаются первые шаги для этого. Также в учреждении открыли Кids-центр, где малыши пробуют себя в разных профессиях – от строителя и кассира до парикмахера и аптекаря. По словам заведующей, такие инициативы помогают раскрыть способности каждого ребенка.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Недавно в Астане с участием главы государства прошла августовская конференция, где "Бегім ана" был удостоен звания "Лучший детский сад-2025" и вошел в число опорных дошкольных организаций республики. Заведующая учреждением Жанат Муханбеткалиева за профессионализм и новаторский подход была награждена нагрудным знаком "Почетный работник образования". На одной из панельных секций по дошкольному образованию она выступила с докладом на тему "Мультстудия в детском саду и искусственный интеллект".

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании особо подчеркнул необходимость внедрения цифровых технологий и обучения детей работе с искусственным интеллектом с ранних лет. Поэтому такие мультстудии уже реальность, а не фантастика.