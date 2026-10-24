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Мир

Известный диджей Minor Unit стал замминистра образования Узбекистана

пульт, диджей, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:40 Фото: pexels
Первый заместитель министра образования и науки Узбекистана Ойбек Юлдашев получил широкую популярность в социальных сетях. Это связано с тем, что на сцене и в музыкальном сообществе чиновник известен под именем Minor Unit, сообщает Zakon.kz.

Юлдашев получил высокую должность совсем недавно, 20 октября 2026 года.

Ойбек Юлдашев, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:40

Фото: gov.uz/ru/edu/guides

Сразу после его назначения в соцсетях завирусились видеоролики, где чиновник виртуозно играет за диджейским пультом.

Известно, что до перехода на государственную службу он возглавлял практику консалтинга в сфере госсектора и инфраструктуры в PwC Uzbekistan.

Согласно данным публикации spot.uz, интерес к музыке начался в 1997 году и закрепился во время учебы в Великобритании.

За годы практики он выступал на фестивале Stihia, играл на различных площадках и сформировал собственное звучание в направлениях progressive, electronica и deep techno.

По словам Юлдашева, диджеинг и бизнес-управление устроены похожим образом. К примеру, в обеих сферах критически важны структура, чувство времени, умение вести за собой аудиторию и навык селекции – способность выбирать точечные эффективные решения из огромного потока информации.

Недавно мы писали о том, что композиция Healing Incantation из культового мультфильма Disney "Рапунцель: Запутанная история" зазвучала на казахском языке. Ее исполнила талантливая певица из Атырау Санат Асуат.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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