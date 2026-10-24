Известный диджей Minor Unit стал замминистра образования Узбекистана
Юлдашев получил высокую должность совсем недавно, 20 октября 2026 года.
Сразу после его назначения в соцсетях завирусились видеоролики, где чиновник виртуозно играет за диджейским пультом.
Известно, что до перехода на государственную службу он возглавлял практику консалтинга в сфере госсектора и инфраструктуры в PwC Uzbekistan.
Согласно данным публикации spot.uz, интерес к музыке начался в 1997 году и закрепился во время учебы в Великобритании.
За годы практики он выступал на фестивале Stihia, играл на различных площадках и сформировал собственное звучание в направлениях progressive, electronica и deep techno.
По словам Юлдашева, диджеинг и бизнес-управление устроены похожим образом. К примеру, в обеих сферах критически важны структура, чувство времени, умение вести за собой аудиторию и навык селекции – способность выбирать точечные эффективные решения из огромного потока информации.
Недавно мы писали о том, что композиция Healing Incantation из культового мультфильма Disney "Рапунцель: Запутанная история" зазвучала на казахском языке. Ее исполнила талантливая певица из Атырау Санат Асуат.