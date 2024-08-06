Назначение на должности первых руководителей организаций образования: что изменится

Подготовлен совместный приказ министра просвещения и министра науки и образования, которым вносятся поправки в правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится дополнение о том, что кандидат на должность первого руководителя государственной организации образования проходит сертификацию на знание законодательства и тестирование на знание государственного языка (КазТест), не ниже среднего (В1) уровня самостоятельно до направления документов на участие в конкурсе.

Как поясняется, эта норма вводится для исключения коррупционных рисков и обеспечения равного доступа для участия в конкурсе.

В порядок оказания госуслуги "Прием документов для участия в конкурсе на назначение первых руководителей государственных организаций образования" вносится дополнение о том, что процедура сертификации проводится на платной основе согласно сумме, утвержденной уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Сертификация кандидатов организовывается организацией, определяемой уполномоченным органом в области образования без доступа представителей государственного органа, объявившего конкурс, и иных задействованных лиц.

В порядок прохождения собеседования также внесены изменения.

Так, говорится, что по итогам конкурса первый руководитель назначается на должность сроком на семь лет. Ранее назначение осуществлялось сроком на пять лет.

По истечении вышеуказанного срока действия трудовой договор подлежит расторжению на основании подпункта 2 статьи 49 Трудового кодекса РК. Отсутствие уведомления о расторжении трудового договора не является основанием для продления трудового договора на неопределенный период.

При этом лицо, занимавшее должность первого руководителя государственной организации образования два срока по семь лет или более 14 лет в одной и той же организации образования, не может претендовать и более участвовать в конкурсе на занятие вакантной и временно вакантной должности первого руководителя в данной организации образования.

Ранее сроки устанавливались в пять и 10 лет.

Вместе с тем уточняется, что в случае несогласия результаты конкурса обжалуются участником в течение трех рабочих дней в апелляционной комиссии государственного органа, объявившего конкурс.

Председатель и состав апелляционной комиссии определяются и утверждаются государственной организацией образования, объявившей конкурс. Состав апелляционной комиссии состоит не менее чем из пяти человек.

Отбор и подготовка кандидатов в Республиканский кадровый резерв осуществляются на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, равенства, объективности, прозрачности, открытости.

При этом добавлено, что в отборе и подготовке кандидатов в Республиканский кадровый резерв принимают участие действующие педагоги, действующие государственные служащие и гражданские служащие сферы образования.

Этапы отбора и подготовки Республиканского кадрового резерва:

отбор кандидатов (тестирование на оценку компетенций);

обучение с промежуточным оцениванием;

стажировка;

процедура итогового оценивания;

формирование Республиканского кадрового резерва.

На официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей уполномоченного органа и организации публикуется объявление об этапах отбора и подготовки кандидатов в Республиканский кадровый резерв.

При этом добавлено, что кандидаты, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам педагогов на интернет-ресурс, указанный в объявлении, загружают следующие документы:

диплом об образовании и/или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку;

удостоверение или приказ о присвоении (подтверждении) квалификационной категории;

справка с места работы, заверенная подписью и печатью кадровой службы;

справка об отсутствии динамического наблюдения больных с психическими поведенческими расстройствами;

справка об отсутствии динамического наблюдения наркологических больных;

требование о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения с информационной системы "Информационный Сервис" КПСиСУ ГП РК (документ запрашивается у кадровой службы управления персоналом управлений образования областей и городов Астаны, Алматы, Шымкент).

Вышеуказанные документы датируются на период проведения этапа отбора.

Загрузка документов кандидатами осуществляется в течение 30 календарных дней после опубликования объявления.

Организация в течение 30 календарных дней рассматривает поступившие документы кандидатов на соответствие типовым квалификационным характеристикам педагогов.

В случае предоставления неполного пакета документов организация указывает кандидату о предоставлении недостающих документов в течение двух рабочих дней.

По завершении отбора кандидатов организация направляет список для проведения тестирования на оценку компетенций в уполномоченный орган. Уполномоченный орган направляет список кандидатов, допущенных на тестирование согласно списку, в управления образования областей, городов республиканского значения и столицы.

Органы управлений образованием обеспечивают участие кандидатов в тестировании.

Тестирование проводится организацией в офлайн-формате. Продолжительность тестирования составляет 120 минут. Результаты тестирования обрабатываются автоматически и направляются на электронную почту.

По результатам тестирования формируется ранжированный список кандидатов, рекомендованных к обучению. Данный список направляется в уполномоченный орган. Уполномоченный орган координирует направление кандидатов на обучение.

После обучения кандидатов организацией на каждом уровне проводятся процедуры независимого оценивания в формате тестирования или рефлексивного отчета.

С кандидатами, не прошедшими на следующий уровень обучения (базовый, продвинутый), проводится заслушивание с полным анализом итогов оценивания.

По результатам промежуточного оценивания кандидатам, не прошедшим на следующий уровень обучения, выдается справка о прослушивании курса.

По итогам промежуточного оценивания базового и продвинутого уровней организация направляет в уполномоченный орган на согласование список кандидатов для прохождения продвинутого и профессионального уровня обучения.

Указывается, что органы управления образованием обеспечивают участие кандидатов на каждом уровне обучения и стажировке кадрового резерва.

По завершении обучения на профессиональном уровне организация формирует список кандидатов для прохождения стажировки. Место прохождения стажировки определяется уполномоченным органом.

Органы управлением образования обеспечивают прохождение стажировки кандидатами.

По завершении стажировки кандидат готовит портфолио, включая рефлексивный дневник стажировки и рефлексивный отчет для внешнего итогового оценивания.

По результатам итогового оценивания организация направляет в уполномоченный орган списки кандидатов на собеседование.

Как поясняется, цель поправок – назначение педагогов, зачисленных в Республиканский кадровый резерв, а также снижение коррупционных рисков при проведении конкурса на назначение первых руководителей, педагогов государственных организаций образования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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