Мусоровоз спрессовал мужчину вместе с отходами: он чудом выжил

В США мужчина чудом выжил после того, как мусоровоз случайно спрессовал его вместе с отходами. Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив благодаря оперативной помощи спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, инцидент произошел в штате Миссисипи. Крейг Хилл залез в контейнер возле АЗС за какой-то вещью. Однако он не успел выбраться, и подоспевшая спецтехника загрузила его вместе с мусором.

Водитель мусоровоза не услышал криков о помощи и запустил механизм прессования.

"Прибывшие пожарные оказали пострадавшему первую помощь на месте, после чего его срочно доставили в Медицинский центр Университета Миссисипи в Джексоне. На опубликованных фотографиях видны сильные гематомы по всему телу мужчины", – говорится в сообщении.

Врачи уже провели операцию на тазу, установив металлические пластины и штифты. Сестра пострадавшего Саммер Карлин прилетела к брату из Техаса.

По ее словам, они не виделись больше года, так как Крейг остался без дома. Медики смогли связаться с родственниками только благодаря найденной при нем записке с контактами семьи. После выписки мужчина будет жить с матерью в Миссисипи.

Ранее сообщалось, что друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи в Италии.