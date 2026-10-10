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Мир

Друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 01:10 Фото: Zakon.kz
Полторагодовалый ребенок погиб под колесами фургона в Италии: малыш побежал обнять друга семьи, но водитель его не заметил, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 октября 2026 года газета Leggo, трагедия произошла в провинции Падуя во дворе дома 50-летнего гражданина Румынии.

Мужчина только что вернулся с работы на фургоне, когда к нему навстречу бросился полуторагодовалый Николас Данаэ, который очень любил его и хотел поприветствовать.

Водитель не заметил малыша и задел его передним левым колесом.

"В этот момент на месте находились отец мальчика Адриан, его четырехлетний брат, а также жена водителя и ее взрослые дети. Сразу после наезда близкие подняли крик и вызвали скорую помощь. Медики экстренно стабилизировали ребенка и доставили в критическом состоянии в педиатрическое отделение реанимации", – говорится в сообщении.

Врачи боролись за жизнь мальчика на протяжении нескольких часов, однако спасти его не удалось: полученные в результате удара травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Известно, что Николас родился в Падуе и жил в Новента-Падована вместе с 27-летним отцом и братом, в то время как его мать некоторое время назад вернулась в Румынию. Обе семьи давно знают друг друга и поддерживали тесные связи.

Местная полиция оперативно прибыла на место происшествия под руководством прокурора Томмазо Поццати. В отношении 50-летнего водителя возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства, а прокурор назначил внешний осмотр тела для установления всех деталей гибели ребенка.

Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.

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Канат Болысбек
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