Мужчина чудом выжил после того, как сорвался на машине в глубокий каньон

В Техасе мужчина чудом выжил после падения автомобиля в каньон Пало-Дуро с 60-метровой высоты и провел всю ночь среди обломков. Несмотря на серьезные травмы, пострадавший сумел самостоятельно выбраться из перевернутой машины, передает Zakon.kz.

Как сообщает FOX4, вечером 8 марта из-за лопнувшей шины машина съехала с дороги в каньон и скатилась примерно на 60 метров вниз по склону, перевернувшись вверх дном. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под обломков и оставался в каньоне до рассвета.

Утром 9 марта посетитель парка заметил пострадавшего и сообщил сотрудникам. Они обнаружили у мужчины кровотечение и синяк под глазом, а затем нашли перевернутый автомобиль у подножия холма.

"По данным полиции, водитель получил сотрясение мозга и переломы ребер, его госпитализировали в ближайшую больницу, где он продолжает восстанавливаться после аварии", – отмечается в публикации.

Полиция парков штата Техас и Департамент общественной безопасности Техаса ведут расследование по факту инцидента. Разбитый автомобиль извлекли из каньона с помощью тросов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина протаранил на автомобиле здание синагоги Храм Израиля, где также находится школа, и открыл огонь.