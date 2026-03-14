#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Мужчина чудом выжил после того, как сорвался на машине в глубокий каньон

Мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и выжил, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 00:56
В Техасе мужчина чудом выжил после падения автомобиля в каньон Пало-Дуро с 60-метровой высоты и провел всю ночь среди обломков. Несмотря на серьезные травмы, пострадавший сумел самостоятельно выбраться из перевернутой машины, передает Zakon.kz.

Как сообщает FOX4, вечером 8 марта из-за лопнувшей шины машина съехала с дороги в каньон и скатилась примерно на 60 метров вниз по склону, перевернувшись вверх дном. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под обломков и оставался в каньоне до рассвета.

Утром 9 марта посетитель парка заметил пострадавшего и сообщил сотрудникам. Они обнаружили у мужчины кровотечение и синяк под глазом, а затем нашли перевернутый автомобиль у подножия холма.

"По данным полиции, водитель получил сотрясение мозга и переломы ребер, его госпитализировали в ближайшую больницу, где он продолжает восстанавливаться после аварии", – отмечается в публикации.

Полиция парков штата Техас и Департамент общественной безопасности Техаса ведут расследование по факту инцидента. Разбитый автомобиль извлекли из каньона с помощью тросов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина протаранил на автомобиле здание синагоги Храм Израиля, где также находится школа, и открыл огонь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: