Мужчина чудом выжил после того, как сорвался на машине в глубокий каньон
Как сообщает FOX4, вечером 8 марта из-за лопнувшей шины машина съехала с дороги в каньон и скатилась примерно на 60 метров вниз по склону, перевернувшись вверх дном. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под обломков и оставался в каньоне до рассвета.
Утром 9 марта посетитель парка заметил пострадавшего и сообщил сотрудникам. Они обнаружили у мужчины кровотечение и синяк под глазом, а затем нашли перевернутый автомобиль у подножия холма.
"По данным полиции, водитель получил сотрясение мозга и переломы ребер, его госпитализировали в ближайшую больницу, где он продолжает восстанавливаться после аварии", – отмечается в публикации.
Полиция парков штата Техас и Департамент общественной безопасности Техаса ведут расследование по факту инцидента. Разбитый автомобиль извлекли из каньона с помощью тросов.
