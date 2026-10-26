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Мир

Тысячи пользователей пожаловались на проблемы в работе Telegram

Тысячи пользователей пожаловались на проблемы в работе Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 19:06 Фото: magnific.com
В работе мессенджера Telegram зафиксировали масштабный сбой, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сообщения пользователей о неполадках в работе онлайн-сервисов.

За последний час о проблемах с мессенджером сообщили более тысячи человек. Жалобы поступали из разных стран, в том числе из США, Германии, Испании, Хорватии, Франции, Италии, Нидерландов, Японии и Индонезии.

Пользователи столкнулись с различными неполадками в работе сервиса. В частности, они сообщают о сбоях в приложении, задержках или отсутствии уведомлений, а также трудностях со входом в свои аккаунты.

На момент публикации сообщения о проблемах поступали из нескольких регионов мира, что указывает на широкий географический охват сбоя.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе сервисов "Яндекс".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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