Двое взрослых и ребенок застряли в снежной грязи на дороге между селами в ВКО
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Восточно-Казахстанской области спасатели помогли двум взрослым и ребенку, чей автомобиль застрял на дороге между селами Айыртау и Каменка в Уланском районе, сообщает Zakon.kz.
Машина увязла в снежно-грязевой массе, и пассажиры не смогли продолжить путь самостоятельно. Спасатели отбуксировали автомобиль до трассы, откуда люди смогли ехать дальше.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
МЧС рекомендует водителям учитывать погодные условия и состояние дорог, а при неблагоприятной погоде по возможности откладывать поездки.
Ранее сообщалось, что во время ремонта комбайна подростку зажало ногу в жатке в Туркестанской области. Спасатели помогли ему освободиться.
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