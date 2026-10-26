Двое взрослых и ребенок застряли в снежной грязи на дороге между селами в ВКО

В Восточно-Казахстанской области спасатели помогли двум взрослым и ребенку, чей автомобиль застрял на дороге между селами Айыртау и Каменка в Уланском районе, сообщает Zakon.kz.

Машина увязла в снежно-грязевой массе, и пассажиры не смогли продолжить путь самостоятельно. Спасатели отбуксировали автомобиль до трассы, откуда люди смогли ехать дальше.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

МЧС рекомендует водителям учитывать погодные условия и состояние дорог, а при неблагоприятной погоде по возможности откладывать поездки.

Ранее сообщалось, что во время ремонта комбайна подростку зажало ногу в жатке в Туркестанской области. Спасатели помогли ему освободиться.