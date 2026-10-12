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Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс": по ком плачут пользователи

&quot;Яндекс&quot;, сервисы, сбой , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:36 Фото: Zakon.kz
Как известно, сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Пока компания силится восстановить их нормальное функционирование, Zakon.kz изучает социальные сети на предмет отзывов людей о сложившейся ситуации.

Как ранее заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, серверы хранения персональных данных казахстанских пользователей "Яндекса" работают штатно.

Однако есть важный нюанс – это не значит, что вся платформа функционирует автономно. Отдельные компоненты, необходимые для оказания услуг такси и доставки, размещены за пределами Казахстана, подчеркнули в ответственном ведомстве.

Вместе с тем заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 12 октября 2026 года в кулуарах Акорды выразил надежду на то, что система заработает в полном объеме через 2-3 дня.

А на что тем временем надеются сами пользователи обозначенных сервисов? И с каким проблемами сталкиваются они?

Ни уехать, ни приехать...

Конечно, первыми неладное почуяли активные пассажиры службы такси. Люди жалуются на невозможность вовремя вызвать транспорт и, как следствие, опоздания на важные мероприятия.

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Но это, естественно, лишь верхушка айсберга. Погружаемся на дно.

...ни поесть

Многие из нас привыкли опираться на доставку – не только когда забыли дома ключи или нужный документ, но и в случае необходимости утолить голод на фоне полнейшего нежелания готовить. Со сбоем "Яндекса" пользователи сели на незапланированную "диету".

"Что вообще происходит? Заказали наггетс-комбо на 3 992 тенге, деньги списали, в 17:24 пришло уведомление, что заказ завершен, хотя курьер к нам даже не приезжал. При этом приложение выдает ошибки, история заказов не отображается, а поддержка не открывается. Уже написала в экстренный чат. Как теперь вернуть деньги за заказ, который мы даже не получили?" – пишет автор в Threads.

Кто-то и вовсе считает: "мы скинулись на восстановление офиса "Яндекса". Дело вот в чем: девушка заказала еду, но позже выяснила, что выбранное заведение вообще не получило заказ, хотя деньги оперативно списали.

Когда "умный" дом станет обычным

...тогда включать свет, вставлять вилку в розетку и задергивать шторы придется самостоятельно, ручками. Вернее, уже пришлось. А ведь поборники прогрессивного быта уже успели поотвыкнуть от "ручного труда".

"У меня дома умная розетка. Умная, Карл! Но теперь я вручную ее включаю и выключаю, чтобы поддерживать нужный климат в террариуме моей агамы", – жалуется теперь, видимо, не слишком счастливый владелец агамы.

Агама – это ящерица такая, если что.

Ниже мужчина задается вопросом, доколе ему самому нести бремя своевременного on/off и когда придется петь песни "Алисе".

К слову, о колонке. Она тоже резко перестала быть "умной" в глазах многих обладателей.

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Не прячьте ваши денежки по онлайн-кошелькам

"Из новостей: вчера все деньги на "Яндексе" заблокировали, а у меня карта там", – пишет мужчина.

Ему вторит уйма товарищей под несчастью. Смотрите:

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"Яндекс", верни деньги!" – восклицают пользователи.

И наводят тем самым на мысль: неровен час наличка для оплаты и трехлитровая банка для хранения вернут себе статус кво.

Цифровая зависимость в неожиданных местах

А теперь серьезно. Добраться до работы можно и на автобусе, либо "голосуя" попуткам. Поужинать – в заведении или завалявшимися в морозилке пельменями. Без "умных" унитазов и гардин – обойтись. Пару-тройку тысяч – перехватить у знакомых до окончания смутных времен.

Так по ком на самом деле мы плачем?

"Яндекс" лег, а страдает Казахстан. Поигрались в зависимость – и хватит. Из-за ударов БПЛА в России сгорели три дата-центра "Яндекса". И у нас тут же парализовало такси и доставку. Нам же официально обещали, что все серверы и базы перенесли в Казахстан? Нас просто надули. В итоге простые таксисты и курьеры сегодня остались без заработка, а бизнес потерял миллионы", – негодует пользователь.

Или вот любопытный пост:

"А теперь представьте, что "Яндекс" завтра просто перестанет работать. Что тогда будет? Таксисты останутся без заказов, курьеры – без заработка, рестораны потеряют часть клиентов, магазины – доставку, а тысячи семей – привычный источник дохода. Малый бизнес начнет терять деньги, люди не смогут нормально заказывать еду, товары и такси. А ведь за каждым водителем, курьером и предпринимателем стоит семья, кредиты, дети и ежедневные расходы".

Или история женщины, которая собиралась в горы, но не поехала по известной причине.

"Вот до чего дошла зависимость. Хочется комфорта. Открыл, вызвал, поехал, деньги списались. Точка", – подытожила она.

Ну и, конечно, куда без рассуждений на тему экономической уязвимости. Сервисы сбойнули – жизнь встала. И это, увы, совсем не смешно.

Давайте вспомним: что мы обычно подразумеваем под зависимостью от технологий? Помешанность молодежи на гаджетах? Душевную дружбу с чатом GPT? Желание плясать под "сикс-севен" и рисовать павлинов на ИИ-шной аватарке?

Ан нет. Она начинается там, где от пары-тройки приложений зависит чья-то способность прокормить семью и выйти поутру из дома, будь он умным или не очень.

Между тем представители Yandex Qazaqstan ответили на сетевую критику:

"Сейчас работа сервисов восстанавливается, многие уже работают, но, к сожалению, еще могут возникать ошибки в работе функций и конкретных инструментов. Наши команды сейчас работают, чтобы все восстановить как можно скорее, особенно порядок платежей и инструменты поддержки для пользователей и партнеров наших сервисов. Это сейчас наш первый приоритет".

Сожалеем и приносим свои извинения всем, кому сорвали планы, подытожили в Yandex Qazaqstan.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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