Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс": по ком плачут пользователи

Как известно, сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Пока компания силится восстановить их нормальное функционирование, Zakon.kz изучает социальные сети на предмет отзывов людей о сложившейся ситуации.

Как ранее заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, серверы хранения персональных данных казахстанских пользователей "Яндекса" работают штатно.

Однако есть важный нюанс – это не значит, что вся платформа функционирует автономно. Отдельные компоненты, необходимые для оказания услуг такси и доставки, размещены за пределами Казахстана, подчеркнули в ответственном ведомстве.

Вместе с тем заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 12 октября 2026 года в кулуарах Акорды выразил надежду на то, что система заработает в полном объеме через 2-3 дня.

А на что тем временем надеются сами пользователи обозначенных сервисов? И с каким проблемами сталкиваются они?

Ни уехать, ни приехать...

Конечно, первыми неладное почуяли активные пассажиры службы такси. Люди жалуются на невозможность вовремя вызвать транспорт и, как следствие, опоздания на важные мероприятия.

Но это, естественно, лишь верхушка айсберга. Погружаемся на дно.

...ни поесть

Многие из нас привыкли опираться на доставку – не только когда забыли дома ключи или нужный документ, но и в случае необходимости утолить голод на фоне полнейшего нежелания готовить. Со сбоем "Яндекса" пользователи сели на незапланированную "диету".

"Что вообще происходит? Заказали наггетс-комбо на 3 992 тенге, деньги списали, в 17:24 пришло уведомление, что заказ завершен, хотя курьер к нам даже не приезжал. При этом приложение выдает ошибки, история заказов не отображается, а поддержка не открывается. Уже написала в экстренный чат. Как теперь вернуть деньги за заказ, который мы даже не получили?" – пишет автор в Threads.

Кто-то и вовсе считает: "мы скинулись на восстановление офиса "Яндекса". Дело вот в чем: девушка заказала еду, но позже выяснила, что выбранное заведение вообще не получило заказ, хотя деньги оперативно списали.

Когда "умный" дом станет обычным

...тогда включать свет, вставлять вилку в розетку и задергивать шторы придется самостоятельно, ручками. Вернее, уже пришлось. А ведь поборники прогрессивного быта уже успели поотвыкнуть от "ручного труда".

"У меня дома умная розетка. Умная, Карл! Но теперь я вручную ее включаю и выключаю, чтобы поддерживать нужный климат в террариуме моей агамы", – жалуется теперь, видимо, не слишком счастливый владелец агамы.

Агама – это ящерица такая, если что.

Ниже мужчина задается вопросом, доколе ему самому нести бремя своевременного on/off и когда придется петь песни "Алисе".

К слову, о колонке. Она тоже резко перестала быть "умной" в глазах многих обладателей.

Не прячьте ваши денежки по онлайн-кошелькам

"Из новостей: вчера все деньги на "Яндексе" заблокировали, а у меня карта там", – пишет мужчина.

Ему вторит уйма товарищей под несчастью. Смотрите:

"Яндекс", верни деньги!" – восклицают пользователи.

И наводят тем самым на мысль: неровен час наличка для оплаты и трехлитровая банка для хранения вернут себе статус кво.

Цифровая зависимость в неожиданных местах

А теперь серьезно. Добраться до работы можно и на автобусе, либо "голосуя" попуткам. Поужинать – в заведении или завалявшимися в морозилке пельменями. Без "умных" унитазов и гардин – обойтись. Пару-тройку тысяч – перехватить у знакомых до окончания смутных времен.

Так по ком на самом деле мы плачем?

"Яндекс" лег, а страдает Казахстан. Поигрались в зависимость – и хватит. Из-за ударов БПЛА в России сгорели три дата-центра "Яндекса". И у нас тут же парализовало такси и доставку. Нам же официально обещали, что все серверы и базы перенесли в Казахстан? Нас просто надули. В итоге простые таксисты и курьеры сегодня остались без заработка, а бизнес потерял миллионы", – негодует пользователь.

Или вот любопытный пост:

"А теперь представьте, что "Яндекс" завтра просто перестанет работать. Что тогда будет? Таксисты останутся без заказов, курьеры – без заработка, рестораны потеряют часть клиентов, магазины – доставку, а тысячи семей – привычный источник дохода. Малый бизнес начнет терять деньги, люди не смогут нормально заказывать еду, товары и такси. А ведь за каждым водителем, курьером и предпринимателем стоит семья, кредиты, дети и ежедневные расходы".

Или история женщины, которая собиралась в горы, но не поехала по известной причине.

"Вот до чего дошла зависимость. Хочется комфорта. Открыл, вызвал, поехал, деньги списались. Точка", – подытожила она.

Ну и, конечно, куда без рассуждений на тему экономической уязвимости. Сервисы сбойнули – жизнь встала. И это, увы, совсем не смешно.

Давайте вспомним: что мы обычно подразумеваем под зависимостью от технологий? Помешанность молодежи на гаджетах? Душевную дружбу с чатом GPT? Желание плясать под "сикс-севен" и рисовать павлинов на ИИ-шной аватарке?

Ан нет. Она начинается там, где от пары-тройки приложений зависит чья-то способность прокормить семью и выйти поутру из дома, будь он умным или не очень.

Между тем представители Yandex Qazaqstan ответили на сетевую критику:

"Сейчас работа сервисов восстанавливается, многие уже работают, но, к сожалению, еще могут возникать ошибки в работе функций и конкретных инструментов. Наши команды сейчас работают, чтобы все восстановить как можно скорее, особенно порядок платежей и инструменты поддержки для пользователей и партнеров наших сервисов. Это сейчас наш первый приоритет".

Сожалеем и приносим свои извинения всем, кому сорвали планы, подытожили в Yandex Qazaqstan.