В Турции невеста погибла после несчастного случая в боулинге
Изначально ее доставили в больницу, где, по информации издания Karar, после первичного осмотра отпустили домой. Однако позднее женщине стало плохо, и ее повторно госпитализировали. Врачи обнаружили разрыв печени и внутреннее кровотечение, но спасти ее не удалось.
Согласно заключению вскрытия, причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное повреждением печени.
Известно, что Мелике Йетер была помолвлена около трех месяцев назад и готовилась к свадьбе.
Полиция задержала 34-летнего владельца развлекательного центра. Суд постановил заключить его под стражу. Следствие проверяет обстоятельства несчастного случая, соблюдение требований безопасности на рабочем месте и возможные нарушения при оказании медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что сын миллиардера погиб при загадочных обстоятельствах.