В Турции невеста погибла после несчастного случая в боулинге

В турецком городе Чорум 28-летняя Мелике Йетер скончалась после несчастного случая на работе. Женщина пыталась устранить неисправность механизма для расстановки кеглей в боулинге, когда получила сильный удар тяжелым оборудованием, сообщает Zakon.kz.

Изначально ее доставили в больницу, где, по информации издания Karar, после первичного осмотра отпустили домой. Однако позднее женщине стало плохо, и ее повторно госпитализировали. Врачи обнаружили разрыв печени и внутреннее кровотечение, но спасти ее не удалось.

Согласно заключению вскрытия, причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное повреждением печени.

Известно, что Мелике Йетер была помолвлена около трех месяцев назад и готовилась к свадьбе.

Полиция задержала 34-летнего владельца развлекательного центра. Суд постановил заключить его под стражу. Следствие проверяет обстоятельства несчастного случая, соблюдение требований безопасности на рабочем месте и возможные нарушения при оказании медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что сын миллиардера погиб при загадочных обстоятельствах.