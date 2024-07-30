Может ли возглавлять комиссию по расследованию несчастного случая специалист по охране труда
Так, согласно п.1 ст.188 Трудового кодекса, расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, за исключением случаев, подлежащих специальному расследованию, проводится комиссией, создаваемой актом работодателя в течение 24 часов с момента получения заключения о степени тяжести производственной травмы, в следующем составе:
- председатель – руководитель организации (производственной службы) или его заместитель, а при их отсутствии – уполномоченный представитель работодателя;
- члены – руководитель службы безопасности и охраны труда организации и представитель работников.
Из данной нормы также следует, что председателем комиссии при расследовании несчастного случая может быть руководитель организации (руководитель производственной службы, начальники производства, цеха, участка, отделения), а членами - руководитель службы безопасности и охраны труда (главный технический руководитель, инженер по технике безопасности) и представитель работника.
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