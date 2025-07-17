Три мировых рекорда и смерть на параплане: несчастный случай произошел с парашютистом

56-летний австралийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, любитель экстремальных видов спорта почувствовал себя плохо во время полета на моторизованном параплане в итальянском прибрежном городе Порто-Сант-Эльпидио, в результате чего параплан упал в бассейн отеля. Согласно данным издания, он погиб мгновенно.

Кроме того, во время падения параплан задел сотрудницу отеля, которую госпитализировали с травмой шеи.

Парашютист приобрел всемирную известность в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы. Он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч.

В соцсетях под его последним видео поклонники пишут слова прощания:

– Ты никогда не был создан для Земли. (...) Спасибо за смелость. Ради безумия. Для жизни на грани. – Сегодня грустный день. Покойся с миром, легенда. – Не могу поверить.. Очень жаль его и его родных и близких.





Ранее сообщалось, что курсант Военного института погиб во время учебного прыжка с парашютом.